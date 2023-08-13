規範不成熟 自動駕駛出租車上性行為激增

Cruise自動駕駛出租車內部空間。（Cruise）

舊金山 標準報報導，隨著自動駕駛出租車 在舊金山愈來愈受歡迎，在沒有前座駕駛的情況下，愈來愈多人在車內親熱或進行性行為，相關規範目前並未成熟。

20多歲女乘客梅根 （Megan）在最近一次深夜出遊中，首次搭Cruise自動駕駛出租車，首次在車內進行性行為。「我們上車後，就直接親熱了」她說。她的同伴是名30多歲男子，據該男子說，他至少在無人駕駛出租車上進行六次性行為。他笑著說，「沒人告訴你，你不能那樣做。」

標準報採訪四名乘客，他們表示近幾個月在舊金山無人駕駛車上發生過性行為。另一家無人駕駛出租車Waymo發言人稱，「我們絕大多數乘客都遵守乘客規則。」

這並非首次出現這種對自動駕駛車的「創造性運用」。2018年一項鮮為人知的研究預測，更多的自動駕駛車將意味更多路上性行為。

事實上，與無人駕駛出租車相關規範並不明確，很大原因是該行業太過新穎，但自動駕駛出租車公司在車內和車外放置許多監控攝影鏡頭。

Cruise在網站上說，「我們在車內錄影，以增加安全性。若您在行車過程中發生事情，我們可能會查看監控。」Waymo發言人說，若有清潔、安全、碰撞或物品丟失疑慮，團隊可能會審查監控紀錄。

然2018年自動駕駛車內性行為研究中稱，「雖然自動駕駛車可能受到監控，以阻止乘客在車內發生性行為或吸毒、暴力，但這種監控可很快被克服。」