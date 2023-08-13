我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

軍人退休金稅 州議員擬廢除

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州立法人員有望廢除軍人退休金稅收。（CBS）
加州立法人員有望廢除軍人退休金稅收。（CBS）

CBS電視台報導，加州長期以來一直是唯一一個對軍人退休金全額徵稅的州，然隨著AB 46法14日於眾議會投票，此情況可能會於將來有所改變。該法擬議未來十年（2034年）廢除徵收該稅。

根據美國人口普查數據，自2020年以來，已有超過50萬美國退伍軍人離開加州，與此同時，不對軍人退休金徵稅的內華達和佛羅里達等州，退伍軍人有所增加。除加州外，華盛頓特區是另一個對退伍軍人退休金100%徵稅的地區。

AB 46法案發起人，民主黨籍加州眾議員拉莫斯（James Ramos）認為，許多退伍軍人服役20多年後，追求第二職業以賺取更多退休金，這給加州帶來的資金，比廢除稅收後可能損失的8500萬元還多。

空軍退伍軍人查維斯（Ramona Chavez）7月在州議會上作證以推動立法，目標是每月將數千元重新返回退伍軍人口袋。她告訴CBS灣區新聞，「很多人在18歲時參軍，服役20年後是38歲。他們的目光不僅侷限退伍後的生活。」她說，「我們有49個州承認超過20年退伍軍人的服務，這不是施捨，我認為退伍軍人有權將每一分錢留在自己口袋。」

服役至少20年的退伍軍官，平均每年有3萬元退休金。加州是退伍軍人人數最多的州，超過14萬人，但退休金稅迫使許多人離開，包括查維斯。

然這項稅收要被廢除，至少要等到2034年。目前法案已在沙加緬度幾個關鍵委員會中通過，14日於眾議會進行投票。拉莫斯說，「我們希望讓退伍軍人留在加州，若替他們提供退休金免稅，這就是讓那些冒著生命危險的人留在加州的一小步。」

退休金 加州 投票

上一則

華女失聯 家人澄清網路謠言：已訂10月回程票 沒想滯美

下一則

無人駕駛計程車 顛覆性更甚Uber

延伸閱讀

加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務

加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務
加州外食費全美第2高 僅次夏威夷

加州外食費全美第2高 僅次夏威夷
加州生育費用 全美最高

加州生育費用 全美最高
遠距教學不平等 法官允許告州政府

遠距教學不平等 法官允許告州政府
加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前
加州電動車銷量飆升 聖縣最高

加州電動車銷量飆升 聖縣最高

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15
被襲擊的Brandon。（Gofundme）

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

2023-08-10 16:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注