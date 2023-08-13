軍人退休金稅 州議員擬廢除

加州立法人員有望廢除軍人退休金稅收。（CBS）

CBS電視台報導，加州 長期以來一直是唯一一個對軍人退休金 全額徵稅的州，然隨著AB 46法14日於眾議會投票 ，此情況可能會於將來有所改變。該法擬議未來十年（2034年）廢除徵收該稅。

根據美國人口普查數據，自2020年以來，已有超過50萬美國退伍軍人離開加州，與此同時，不對軍人退休金徵稅的內華達和佛羅里達等州，退伍軍人有所增加。除加州外，華盛頓特區是另一個對退伍軍人退休金100%徵稅的地區。

AB 46法案發起人，民主黨籍加州眾議員拉莫斯（James Ramos）認為，許多退伍軍人服役20多年後，追求第二職業以賺取更多退休金，這給加州帶來的資金，比廢除稅收後可能損失的8500萬元還多。

空軍退伍軍人查維斯（Ramona Chavez）7月在州議會上作證以推動立法，目標是每月將數千元重新返回退伍軍人口袋。她告訴CBS灣區新聞，「很多人在18歲時參軍，服役20年後是38歲。他們的目光不僅侷限退伍後的生活。」她說，「我們有49個州承認超過20年退伍軍人的服務，這不是施捨，我認為退伍軍人有權將每一分錢留在自己口袋。」

服役至少20年的退伍軍官，平均每年有3萬元退休金。加州是退伍軍人人數最多的州，超過14萬人，但退休金稅迫使許多人離開，包括查維斯。

然這項稅收要被廢除，至少要等到2034年。目前法案已在沙加緬度幾個關鍵委員會中通過，14日於眾議會進行投票。拉莫斯說，「我們希望讓退伍軍人留在加州，若替他們提供退休金免稅，這就是讓那些冒著生命危險的人留在加州的一小步。」