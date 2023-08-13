無人駕駛計程車 顛覆性更甚Uber

加州公用事業委員會通過決議，Cruise和Waymo的無人駕駛計程車即日起可全天候提供收費服務。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）針對無人駕駛計程車全面商業化深度分析表示，新時代的開啟，可能對舊金山乃至全美國，產生比Uber更具顛覆性的影響。

加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）10日做出立即生效的重大決定，允許通用汽車（General Motors）旗下的Cruise和Alphabet支持的Waymo全面商業化。

然而，關於無人駕駛計程車公司如何擴大業務，以及這項里程碑的決定對自動駕駛汽車行業意味著什麼，仍存在許多問題。

加州公用事業委員會與車管局（DMV）通過的決議，讓Cruise和Waymo的無人駕駛計程車，從即日起可以在24小時沒有安全駕駛在座的情況下收費接載乘客。決議內容不包括任何哩程或車隊規模上限，兩家公司對如何擴大其業務擁有100%自主權。

在公用事業委員會10日做出決定之前，Cruise在聽證會上透露，他們目前夜間的服務車輛約300輛，白天約100輛。Waymo則透露，他們的車隊擁有約250輛車，每日約有100輛提供服務。

Waymo在向公用事業委員會提出的決議書中要求，允許他們的計程車可以在道路上以最高65哩的時速提供服務，服務地點包括舊金山和聖馬刁縣部分地區。根據「舊金山商業時報」（San Francisco Business Times）報導，Waymo已經和舊金山國際機場官員就擴大服務範圍進行了初期討論，但機場發言人表示，雙方還未做出任何決定。

據了解，截至目前，Cruise和Waymo的計程車都還未在高速公路上提供過服務。兩家公司都表示，他們計畫未來提供類似Uber和Lyft 的共乘服務。

當局的決定並不意味著民眾馬上就能乘坐到這兩家公司的計程車。兩家公司表示，他們很快就會逐步開放服務給已經登記在其候補名單上乘客。Waymo指出，其候補名單上的登記人數已超過10萬人。

由於媒體報導了多起因Cruise和Waymo車輛造成的交通事件，引起公眾對無人駕駛汽車安全問題的憂慮。但Cruise和Waymo辯稱，他們的計程車有助於阻止人類司機超速，因為他們的車輛經過程式設定，會絕對遵守速限。

他們還表示，Cruise和 Waymo對整體交通堵塞的影響不大，因為兩家公司目前在舊金山營運的數百輛計程車，與每天在城市街道上行駛的1萬多輛Uber和Lyft汽車相比，是小巫見大巫。

儘管如此，消防官員表示，無人駕駛計程車可能會以人類駕駛不常見的駕駛方式造成危險。紀事報表示，加州公用事業委員會的決定，實際上是讓Cruise 和 Waymo與Uber和Lyft在舊金山處於同等地位。

俄勒岡大學（University of Oregon）都會化未來中心（Urbanism Next Center）主任拉寇（Nico Larco）說：「如果舊金山能實現無人駕駛汽車的目標，這等於向其他許多城市和投資者發出訊號說，這是一項可行的科技。」