我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

無人駕駛計程車 顛覆性更甚Uber

編譯廖宜怡／綜合報導
加州公用事業委員會通過決議，Cruise和Waymo的無人駕駛計程車即日起可全天候提供收費服務。（美聯社）
加州公用事業委員會通過決議，Cruise和Waymo的無人駕駛計程車即日起可全天候提供收費服務。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）針對無人駕駛計程車全面商業化深度分析表示，新時代的開啟，可能對舊金山乃至全美國，產生比Uber更具顛覆性的影響。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）10日做出立即生效的重大決定，允許通用汽車（General Motors）旗下的Cruise和Alphabet支持的Waymo全面商業化。

然而，關於無人駕駛計程車公司如何擴大業務，以及這項里程碑的決定對自動駕駛汽車行業意味著什麼，仍存在許多問題。

加州公用事業委員會與車管局（DMV）通過的決議，讓Cruise和Waymo的無人駕駛計程車，從即日起可以在24小時沒有安全駕駛在座的情況下收費接載乘客。決議內容不包括任何哩程或車隊規模上限，兩家公司對如何擴大其業務擁有100%自主權。

在公用事業委員會10日做出決定之前，Cruise在聽證會上透露，他們目前夜間的服務車輛約300輛，白天約100輛。Waymo則透露，他們的車隊擁有約250輛車，每日約有100輛提供服務。

Waymo在向公用事業委員會提出的決議書中要求，允許他們的計程車可以在道路上以最高65哩的時速提供服務，服務地點包括舊金山和聖馬刁縣部分地區。根據「舊金山商業時報」（San Francisco Business Times）報導，Waymo已經和舊金山國際機場官員就擴大服務範圍進行了初期討論，但機場發言人表示，雙方還未做出任何決定。

據了解，截至目前，Cruise和Waymo的計程車都還未在高速公路上提供過服務。兩家公司都表示，他們計畫未來提供類似Uber和Lyft的共乘服務。

當局的決定並不意味著民眾馬上就能乘坐到這兩家公司的計程車。兩家公司表示，他們很快就會逐步開放服務給已經登記在其候補名單上乘客。Waymo指出，其候補名單上的登記人數已超過10萬人。

由於媒體報導了多起因Cruise和Waymo車輛造成的交通事件，引起公眾對無人駕駛汽車安全問題的憂慮。但Cruise和Waymo辯稱，他們的計程車有助於阻止人類司機超速，因為他們的車輛經過程式設定，會絕對遵守速限。

他們還表示，Cruise和 Waymo對整體交通堵塞的影響不大，因為兩家公司目前在舊金山營運的數百輛計程車，與每天在城市街道上行駛的1萬多輛Uber和Lyft汽車相比，是小巫見大巫。

儘管如此，消防官員表示，無人駕駛計程車可能會以人類駕駛不常見的駕駛方式造成危險。紀事報表示，加州公用事業委員會的決定，實際上是讓Cruise 和 Waymo與Uber和Lyft在舊金山處於同等地位。

俄勒岡大學（University of Oregon）都會化未來中心（Urbanism Next Center）主任拉寇（Nico Larco）說：「如果舊金山能實現無人駕駛汽車的目標，這等於向其他許多城市和投資者發出訊號說，這是一項可行的科技。」

舊金山 加州 Lyft

上一則

軍人退休金稅 州議員擬廢除

下一則

蒙市華人商家連兩晚遭搶 竊賊閃過紅外線偵測

延伸閱讀

賴清德抵達紐約 羅森柏格推文喊舊金山見

賴清德抵達紐約 羅森柏格推文喊舊金山見
加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務

加州准了 通用Google的自駕計程車可在舊金山擴大收費服務
加州外食費全美第2高 僅次夏威夷

加州外食費全美第2高 僅次夏威夷
加州生育費用 全美最高

加州生育費用 全美最高
加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前
迎開學 加州公衛廳促學生打疫苗

迎開學 加州公衛廳促學生打疫苗

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15
被襲擊的Brandon。（Gofundme）

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

2023-08-10 16:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注