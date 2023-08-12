長期缺席學生數 疫後驟增

加州長期缺席學生人數急劇增加，部分學區工作人員進行家訪長期缺勤學生，並鼓勵他們返校。(Getty Images)

根據數據統計，加州 長期缺勤學生比例，自2018-2019疫情 之前的12.1%、飆升至2021-2022年的30%。其中，光是2021-2022年長期缺勤學生人數，就有超過百萬人在加州。

史丹福大學教授迪伊（Thomas S. Dee）與美聯社合作編制分析的全國數據，隨著學校全面重啟，2021-2022學年度有數百萬名學生請病假，人數遠多於疫情之前。「舊金山紀事報」報導，非營利教育 新聞機構「EdSource」對加州數據進行分析，發現出現相同趨勢。

迪伊分析發現，全國自疫情爆發以來，長期缺勤的學生人數，幾乎增加兩倍、達到約1360萬人，其中有180萬人在加州。相較於疫情之前，2021-2022年長期缺勤學生人數、額外增加了約650萬人，包括有超過100萬人在加州。

EdSource針對加州數據分析顯示，幾乎每個地區的長期缺勤率都在增加當中。長期缺勤定義為在學年度期間、缺勤時間佔10%以上。對於一般學年期間180天的學校學生來說，共約相當於缺課一個月。所有地區包括城市、郊區、鄉鎮與農村，長期缺勤率皆有明顯增加，其中又以農村地區學校學生的長期缺勤率最高、達到35.7%。

迪伊指出，有關學校學生缺勤的全國分析，是基於全國40個州與華府的數據，研究有關疾病與新冠病毒相關政策、例如強制戴口罩等理由，但這些分析並無法解釋長期缺勤率大幅上升的原因。他認為，儘管疾病可能導致長期缺勤率上升，但並不能真正完全解釋原因，證據顯示，還有其他實質性與長久因素。

推動更完善政策以提高學生上課率的組織「Attendance Works」執行主任Hedy Chang表示，經濟困難的孩子沒有太多資源，彌補在課堂損失的時間。

新冠疫情對教育影響甚鉅，導致必須對學生進行大量財務投資。迪伊認為，這些教育投資有效性取決於學生，尤其是教育弱勢學生，是否可透過持續上學而獲得支持。

專家將學生缺勤歸咎於多種因素，包括難以持續通勤上課、疫情相關死亡造成的情感與經濟影響，以及對到實體學校上學安全的擔憂。然而，儘管學生缺勤比例全面上升，但缺課的後果，可能因社會經濟地位、族裔與年齡等人口統計數據而不同。

部分學區針對缺勤學生與家人進行外展活動，工作人員挨家挨戶會見長期缺勤學生，並鼓勵他們返校。洛杉磯聯合學區上學年學區工作人員進行9000戶家訪，讓2022-2023學年度缺勤率下降有所下降。