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遠距教學不平等 法官允許告州政府

編譯組／10日綜合報導
加州約有600萬學生在公立學校。州長下令關閉學校後的8個月期間，州當局向學生發放超過4萬5000台筆記型電腦與超過7萬3000個電腦設備，但仍有80萬至100萬名學生缺乏足夠網路連線，或根本無法上網接受線上課程。(Getty Images)
加州約有600萬學生在公立學校。州長下令關閉學校後的8個月期間，州當局向學生發放超過4萬5000台筆記型電腦與超過7萬3000個電腦設備，但仍有80萬至100萬名學生缺乏足夠網路連線，或根本無法上網接受線上課程。(Getty Images)

法官表示，加州一群低收入有色人種學生可提出訴訟、指控州教育官員於2020年因新冠疫情而關閉學校的8個月期間，未能提供最有需要學生遠距教學的足夠設備與服務。

「舊金山紀事報」報導，阿拉米達縣高等法院法官賽利格曼（Brad Seligman）表示，研究顯示，加州不同族裔與收入水平公立學校學生之間「自2019年至2022年的教育不平等與成績差距擴大」。

他指出，證據表明，疫情期間，加州「實施遠距學習政策，未能提供所有學生電腦與網路連線」，州官員知道非白人與低收入學生遭受傷害更甚至於其他人。審判將決定加州是否違反歧視法規（discrimination laws）與州憲法對教育平等的保障。

這項訴訟並不尋求傷害賠償，但要求採取措施縮小全州範圍的學習鴻溝，例如輔導、識字訓練與對州府的問責要求。

加州約有600萬學生在公立學校。賽利格曼指出，州長紐森下令關閉學校後的8個月期間，州當局向學生發放超過4萬5000台筆記型電腦與超過7萬3000個電腦設備，但仍有80萬至100萬名學生缺乏足夠網路連線，或根本無法上網接受線上課程。

儘管州府官員認為，所有類別學生受到影響類似，但原告的研究人員表示，貧窮學生與非白人學生受到傷害不成比例，需要審判來解決事實爭議。

非營利法律組織「Public Counsel」發言人克米沙（Alex Comisar）表示，法官裁決，允許受到不平等遠距教學傷害的加州低收入少數族裔學生、對教育官員提告，對學生來說，是一個「巨大勝利」（resounding victory），顯示他們有強力案例證明，州府應對「疫情學校關閉期間的遠距學習資源分配不充足且不公平」負責。

針對相關議題，加州教育部門拒絕評論。

賽利格曼指出，原告研究發現，停課期間的入學率急遽下降，尤其是低收入學生。雖然有證據顯示，州官員採取一些措施解決疫情相關影響，但問題是這些步驟是否合理，其必須在審判決定。學生可就其被剝奪的權利進行訴訟，為加州憲法之下的「基本教育平等」（basic educational equality）。

加州 低收入 教育部

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