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加州生育費用 全美最高

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州是全美生產費用最高的州之一。（Getty Images）
加州是全美生產費用最高的州之一。（Getty Images）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據「公平健康」（Fair Health）組織一份報告，加州是全美生育成本最高的州之一。截至2022年，加州保險網外的剖腹產費用中位數接近五萬元，網內剖腹產費用約兩萬元。

自然分娩的情況，加州網內服務成本約1萬6500元，網外平均費用近3萬6000元。以全國範圍來說，保險網內自然分娩平均費用約1萬3000元，網外約2萬7000元。

「公平健康」是一家獨立的非營利組織，替全國最大的私人付費健康保險理賠資料庫，收集數據並進行管理，該研究人員分析與分娩相關保險理賠，得出上述報告。

報告稱，加州一直名列全美生育成本最高的前五名。阿拉斯加州（Alaska）自然分娩中位數費用最高，約2萬1525.77元。之後是紐約（New York）、新澤西（New Jersey）、康乃狄克（Connecticut）和麻州（Massachusetts）。阿拉斯加州州也是網內剖腹產費用中位數最高的州，約2萬6000元，其次是新澤西、紐約、康州與加州。

研究人員發現阿哈巴馬州（Alabama）的自然分娩和剖腹產中位數費用最低。

阿拉斯加州 保險 新澤西

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