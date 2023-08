加州9年1.28萬起槍械凶案 洛杉磯、灣區占46%

加州整體數據。(取自Hope and Heal Fund網站)

加州 的槍械凶殺案件到底有多常發生,都發生在何處?基金會Hope and Heal Fund統計分析2014年至2022年的1萬2800件槍擊凶殺案後發現,大洛杉磯 地區合計3800件、灣區 周邊約2100件,合計5900起、占46%,為加州兩大槍械凶殺頻發之處。

Hope and Heal Fund指出,普遍的認知是,槍殺案多半發生在都會區,但基金會製作的互動地圖顯示,加州不論各地都有槍殺案,特別是親密伴侶之間的暴力事件。基金會強調,警方的統計方式忽略的親密伴侶間凶殺案的影響與頻率,因此忽略了凶案的真正原因。

基金會的互動地圖可以顯示加州整體凶殺案的分布情形,也可以縮小到你家附近鄰里的區域,看看哪幾個街道特別容易出現凶案。整體來說,加州最常發生槍械凶案的地方為大洛杉磯地區,接著是灣區一帶。死亡人數在2019年後逐步攀升,2021年達到高峰1800件,2022年降至1700件。

南加部分以大洛杉磯地區最多,2014年至2022年共發生3800件,其他縣份為:聖伯納汀諾縣863件,橙縣394件,河濱縣697件,聖地牙哥584件,范杜拉縣145件,聖塔芭芭拉110件。