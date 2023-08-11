加州9年1.28萬起槍械凶案 洛杉磯、灣區占46%

加州整體數據。（取自Hope and Heal Fund網站）

加州 的槍械凶殺案件到底有多常發生，都發生在何處？基金會Hope and Heal Fund統計分析2014年至2022年的1萬2800件槍擊凶殺案後發現，大洛杉磯 地區合計3800件、灣區 周邊約2100件，合計5900起、占46%，為加州兩大槍械凶殺頻發之處。

Hope and Heal Fund指出，普遍的認知是，槍殺案多半發生在都會區，但基金會製作的互動地圖顯示，加州不論各地都有槍殺案，特別是親密伴侶之間的暴力事件。基金會強調，警方的統計方式忽略的親密伴侶間凶殺案的影響與頻率，因此忽略了凶案的真正原因。

基金會的互動地圖可以顯示加州整體凶殺案的分布情形，也可以縮小到你家附近鄰里的區域，看看哪幾個街道特別容易出現凶案。整體來說，加州最常發生槍械凶案的地方為大洛杉磯地區，接著是灣區一帶。死亡人數在2019年後逐步攀升，2021年達到高峰1800件，2022年降至1700件。

南加部分以大洛杉磯地區最多，2014年至2022年共發生3800件，其他縣份為：聖伯納汀諾縣863件，橙縣394件，河濱縣697件，聖地牙哥584件，范杜拉縣145件，聖塔芭芭拉110件。