牛刀殺雞？NASA能提早發現葡萄病毒

葡萄捲葉病是加州果農的最大威脅之一。（取自NASA JPL網站）

葡萄捲葉複合病毒群3（GLRaV-3）每年為美國葡萄農帶來數十億元的損失，因為捲葉病可以潛伏長達一年，單靠肉眼根本無法發現，但是每一株都要做分子解析的成本又太高，因此成為葡萄農頭疼問題之一。不過，國家航空暨太空 總署（NASA）的最新成果是，透過機載光學檢測 儀AVIRIS-NG，輕易就能分辨出那株健康、那株染病，正確率可達87%。

論文資深作者Katie Gold表示，植物病害就跟人類疾病一樣，從染病到發病會隔上好一陣子，對於葡萄農來說，越早發現損失自然就越小。太空總署設在南加州 的噴射推進實驗室（JPL），完成的新方法是在探測機機腹搭載AVIRIS-NG，利用光學分析觀察植物與陽光之間的互動，藉以比對出異常現象。這項科技在世界其他地方已經用在野火預測、漏油事件、溫室氣體排放與火山爆發的空汙預警上，卻是第一次用在植物病害上。

JPL的網頁指出，葡萄藤染病後可能要過好久才會出現人眼可見的病徵，例如枯葉、孱果，透過光學分析，可以提前一年就發現葡萄藤的異狀，果農也能儘早處理，避免傷害擴大。雖然辨識簡便許多，但是真的要找出病株並且加以移除，還是要靠大量的地面工作人員執行。太空總署認為，雖然目前的成果只限加州的單一作物，但此一方法未來也能擴展到其他農業用途上。