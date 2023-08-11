我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

170餘年遺跡尤巴-斯勞特土磚屋 2家族建成

記者啟鉻／奇諾報導
奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）
奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）

加州奇諾市「尤巴-斯勞特土磚屋」（Yorba-Slaughter Adobe）被列入美國國家歷史遺跡之一，擁有170餘年歷史。建築保持著1850年代流行的風格，當時由兩個家族建設，擁有不可替代的歷史文化價值。

影音來源：記者啟鉻

據史料記載，遺跡所在土地早期是一個牧場，建於1850年代初期。一個叫尤巴（Raimundo Youba）的人在自己擁有的土地上建造了土磚屋，而尤巴的父親是附近農場土地擁有者，但土磚屋並不在農場土地上。尤巴居住土磚屋持續到1868年。隨後一名49歲的美墨戰爭退役老兵斯勞特（Fenton M. Slaughter )買下了這棟土磚屋。

斯勞特是一位社會活動家及政治積極參與者，他曾任職加州眾議會議員，住在這裡一直到1897年過世。這裡曾開辦過酒莊，並成為當地喜歡社交人士聚會的地方。斯勞特的女兒1928年開始重新修復土磚屋。這棟歷史遺跡建築可以說是加州南部保存最完整的西班牙殖民建築風格的特點。

據資料稱，自從斯勞特1897年過世後，他生前居住的土磚屋就不再有人居住。1909年在土磚屋附近又建了一棟住宅，建築材料由砌磚混凝土建造，建造者就是斯勞特的其中一個女兒。

據稱在歷史上，該遺跡曾有過至少兩次修繕。1935年被列為加州歷史遺跡，而1975年列入美國國家歷史地標名錄。

奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）
奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）
奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）
奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）

加州 南加

上一則

夏威夷野火成災 台僑禮品店燒毀

下一則

華航飛檀香山航班 暫不受火災影響

延伸閱讀

日本「山王」專買沒人要的0元地 不用工作也能賺

日本「山王」專買沒人要的0元地 不用工作也能賺
加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救
新冠捲土重來 Walgreens檢測陽性率近5成

新冠捲土重來 Walgreens檢測陽性率近5成
金山自駕車滿街跑 安全受質疑 NBC調查：技術尚不完善

金山自駕車滿街跑 安全受質疑 NBC調查：技術尚不完善
社區學院拚招生 廣告創意百出

社區學院拚招生 廣告創意百出
聯合執法隊 掃蕩非法大麻農場

聯合執法隊 掃蕩非法大麻農場

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦