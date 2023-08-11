170餘年遺跡尤巴-斯勞特土磚屋 2家族建成

奇諾國家歷史遺跡。（記者啟鉻／攝影）

南加州 奇諾市「尤巴-斯勞特土磚屋」（Yorba-Slaughter Adobe）被列入美國國家歷史遺跡之一，擁有170餘年歷史。建築保持著1850年代流行的風格，當時由兩個家族建設，擁有不可替代的歷史文化價值。

影音來源：記者啟鉻

據史料記載，遺跡所在土地早期是一個牧場，建於1850年代初期。一個叫尤巴（Raimundo Youba）的人在自己擁有的土地上建造了土磚屋，而尤巴的父親是附近農場土地擁有者，但土磚屋並不在農場土地上。尤巴居住土磚屋持續到1868年。隨後一名49歲的美墨戰爭退役老兵斯勞特（Fenton M. Slaughter )買下了這棟土磚屋。

斯勞特是一位社會活動家及政治積極參與者，他曾任職加州眾議會議員，住在這裡一直到1897年過世。這裡曾開辦過酒莊，並成為當地喜歡社交人士聚會的地方。斯勞特的女兒1928年開始重新修復土磚屋。這棟歷史遺跡建築可以說是加州南部保存最完整的西班牙殖民建築風格的特點。

據資料稱，自從斯勞特1897年過世後，他生前居住的土磚屋就不再有人居住。1909年在土磚屋附近又建了一棟住宅，建築材料由砌磚混凝土建造，建造者就是斯勞特的其中一個女兒。

據稱在歷史上，該遺跡曾有過至少兩次修繕。1935年被列為加州歷史遺跡，而1975年列入美國國家歷史地標名錄。