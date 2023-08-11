昔熱門景點 奇諾國家歷史遺跡待修繕

奇諾市國家歷史遺跡「尤巴-斯勞土坯屋」（記者啟鉻／攝影）

南加 州內陸老城奇諾市（Chino）擁有百餘年歷史，市區一座建於1850年代的建築被收入美國國家歷史遺跡名錄，同時也是縣展覽館一部分。不過由於缺乏修繕保護，這棟建築屋頂殘缺及周邊設施顯得破敗不堪。當地華人 居民說，奇諾市經濟繁榮，也要注意保護和修繕當地歷史文化遺跡，這也是美國歷史見證，有著不可替代的文物價值，不應疏忽和遺忘。

這座國家歷史遺跡是「尤巴-斯勞土磚屋」（Yorba-Slaughter Adobe），位於71號公路旁，需要經過一個射擊場才可到達。若按照網上提供的地址（17127 Pomona Rincon Rd.)，可能會走到一條路盡頭，進入一個公園，但這裡並非歷史遺跡的地方。詢問周邊不少居民，真正知道的人不多。

「尤巴-斯勞土磚屋」建於1850年代初期，據資料顯示，這裡曾是周邊遊客的熱門景點，甚至在1858年至1861年，到達這裡的Pomona Rincon路還被標記在中西部和西海岸郵政驛馬車必經路線上。可是，如今由於交通變化及附近普拉多大壩（Prado Dam）修建，這裡雖然處在聖伯納汀諾縣、河濱縣及橙縣交匯處，卻鮮少有遊客。

該歷史遺跡所在地是一個牧場，由多棟建築組成。主要是「尤巴-斯勞土磚屋」，從外觀看，牆體已經脫落，窗子上的鐵條鏽跡斑斑。透過上鎖的大門，可以看見陽光透過破漏的屋頂照射在室內，室內陳列著各式農具、還有一匹模型馬。由於屋頂多處破漏，木頭支柱遭受自然侵蝕，南加連日降雨對土磚屋也造成進一步損壞。

後院也有一些農具，還有固定的野餐桌凳，但因為長期沒有妥善保護，幾乎無法使用。而周邊的其它建築也都有殘缺，而作為國家歷史遺跡，也缺乏來訪者使用的設施及必需的宣導看板，綠植也不完善。若再無妥善保護，修繕建築，一些建築恐有倒塌危險。「尤巴-斯勞土磚屋」現在處在「人跡罕至」的地方，顯得孤立無援。

據稱在歷史上，該遺跡曾有過至少兩次修繕。1935年被列為加州 歷史遺跡，而1975年列入美國國家歷史地標名錄。另一個獲此殊榮的歷史建築是位於市政廳附近的Moyse Building。縣府後來買下「尤巴-斯勞土磚屋」所在地，2000年9月之前做了一些修繕保護工作。但從目前看來，近20多年來的修繕保護顯得很不足。

「尤巴-斯勞土磚屋」所在牧場曾有過昔日的繁華，也曾因為獨特的建築風格和歷史背景吸引遊客光顧。但作為奇諾市重要的兩個國家歷史遺跡之一，急需適當維修和保護，並保持原有的歷史風貌，