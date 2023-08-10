新冠捲土重來 Walgreens檢測陽性率近5成

連鎖藥房Walgreens的檢測數據顯示，其加州分店的新冠檢測陽性率現在高達48.3%。（Getty Images）

加州 新冠疫情最近捲土重來。連鎖藥房Walgreens證實，他們加州分店的檢測 陽性率已大幅上升。

Walgreens使用核酸檢測（PCR）和快篩抗原檢測（rapid antigen test）來計算檢測陽性率。根據他們公布的數據，在其加州各地分店進行的檢測，平均陽性率已高達48.3%，這是自今年1月以來最高，幾乎是6月時27%的兩倍。

根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health）的報告，加州截至7月30日的一周平均檢測陽性率只有8.7%。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，由於現在在藥房和醫療機構做檢測後，會向加州當局通報結果的人已經很少。Walgreens的檢測陽性率偏高意味著，前往藥房接受實驗室檢測的人，可能大部分是已先在家中自我檢測呈陽性，並感覺身體不適，希望藉由進行實驗室檢測來確認的民眾。

儘管如此，不斷上升的數字仍是疫情趨勢的重要指標。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）上周接受波士頓廣播電台WBUR訪問時說：「現在我們身邊感染了新冠病毒的人，絕對比幾個月前多許多。這是一種一直存在的周期性病毒，等著趁人們的免疫力變弱時發動攻擊。」

加州檢測陽性率的飆升，也反映在各地因感染新冠而住院的人數中。過去一個月，加州新冠住院人數增加了18%。截至7月29日的14天內，全州平均每日有890名新冠住院病人，高於7月6日當周平均每日的754人。

根據美國疾病防制中心（CDC）的數據，自6月底以來，美國新冠住院人數激增了43%，截至7月29日的一周內，每日有9059人因感染新冠住院，高於截至6月24日的每日6306人。

紀事報指出，夏季病例激增有幾個原因，包括之前因接種疫苗或自然感染獲得的免疫力減弱、旅行、大型社交聚會與活動的恢復舉辦、人們放棄佩戴口罩 等。此外，由於夏季氣溫高，迫使較多人待在有冷氣的室內，也為病毒傳播創造了有利的條件。

瓦賀特說：「我認為，人們應該考慮一下是否重新戴上口罩。風險實際上取決於個人情況，包括年齡、是否有其他疾病、有多厭惡感染風險等。對很多人來說，解放的感覺是很快樂的。以我個人來說，如果我現在在擁擠的室內空間裡，我會選擇把口罩拿出來戴上。」