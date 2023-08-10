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讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

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讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

編譯胡立宗／綜合報導
柏克萊加大校門。（美聯社）
柏克萊加大校門。（美聯社）

華人對教育的傳統觀念是，念名校未來才能找到好工作，以後人生不愁吃穿。這種迷思某些部分是合理的，常春藤名校畢業生的首次求職會比較容易獲得知名企業的青睞，也比較可能爭取到高薪資，但是名校的邊際效益也就僅此而止。事實上，全國九所公立大學的初次求職與後期發展都不遜於常春藤，加州的洛杉磯加大柏克萊加大正名列其中。

商業雜誌Insider列出的其他七所大學，分別是俄亥俄州立大學（The Ohio State University）、佛羅里達大學（University of Florida）、喬治亞大學（University of Georgia）、安娜堡密西根大學( University of Michigan at Ann Arbor）、教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina at Chapel Hill）、奧斯汀德州大學（University of Texas at Austin）、維吉尼亞大學（University of Virginia）。

洛杉磯加大本州生的學費1萬3804元，2023年錄取率9.5%。柏克萊加大本州生的學費1萬5444元，錄取率15.1%。上述七所公立大學的錄取率都高於加州兩校，顯見後者競爭之激烈已經不亞於私立名校的5%左右。

哈佛大學的獨立研究機構Opportunity Insights發現，排在常春藤名校候補名單中，最後念了這九所州立大學的人，33歲時的平均收入只會比常春藤畢業生低3%，差距在統計學的誤差範圍內。這個結論也與普林斯頓大學經濟學者Alan Kruger 1999年研究的結論相同，私立名校的畢業生，所得並不會高於名校不收、轉去念公立大學的人。

某些方面上，知名私校畢業生的表現確實不俗，其例之一是，畢業生在33歲時達到全美收入前1%的機率高了59%，但是這些成就恐怕來自於畢業生本身的家世與努力，而不是名校光環所成就的，這點從公私立大學33歲時全部學生的平均收入就可看出。

洛杉磯加大一景。（本報資料照片）
洛杉磯加大一景。（本報資料照片）

常春藤 柏克萊加大 洛杉磯加大

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