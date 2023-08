讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

柏克萊加大校門。(美聯社)

華人對教育的傳統觀念是,念名校未來才能找到好工作,以後人生不愁吃穿。這種迷思某些部分是合理的,常春藤 名校畢業生的首次求職會比較容易獲得知名企業的青睞,也比較可能爭取到高薪資,但是名校的邊際效益也就僅此而止。事實上,全國九所公立大學的初次求職與後期發展都不遜於常春藤,加州的洛杉磯加大 、柏克萊加大 正名列其中。

商業雜誌Insider列出的其他七所大學,分別是俄亥俄州立大學(The Ohio State University)、佛羅里達大學(University of Florida)、喬治亞大學(University of Georgia)、安娜堡密西根大學( University of Michigan at Ann Arbor)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)、奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)、維吉尼亞大學(University of Virginia)。

洛杉磯加大本州生的學費1萬3804元,2023年錄取率9.5%。柏克萊加大本州生的學費1萬5444元,錄取率15.1%。上述七所公立大學的錄取率都高於加州兩校,顯見後者競爭之激烈已經不亞於私立名校的5%左右。

哈佛大學的獨立研究機構Opportunity Insights發現,排在常春藤名校候補名單中,最後念了這九所州立大學的人,33歲時的平均收入只會比常春藤畢業生低3%,差距在統計學的誤差範圍內。這個結論也與普林斯頓大學經濟學者Alan Kruger 1999年研究的結論相同,私立名校的畢業生,所得並不會高於名校不收、轉去念公立大學的人。