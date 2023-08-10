社區學院拚招生 廣告創意百出

疫情過後校園重啟，加州社區學院紛紛使盡招數，吸引更多學生註冊。（本報檔案照）

加州 社區學院系統於新冠疫情 期間流失大量學生。根據加州社區學院總部校長室，2019年至2021年新冠疫情期間，加州地區社區學院總共流失近20%學生。疫情過後校園重啟，各社區學院紛紛使盡招數，吸引更多學生註冊。

聖地牙哥傳統廣告內容以拉霍亞（La Jolla）灣衝浪、動物園大熊貓，以及著名的墨西哥 美食為主。遊客與地方民眾容易在社交網路或公車車身發現到這種旅遊廣告。但是最近一周，許多旅遊廣告為社區學院招生廣告取代。廣告詞中，除了「職業訓練」、「可負擔教育」外，竟有一個招生廣告竟登上墨西哥烤肉（carne asada）與玉米餅圖片，上稱「準備將吃玉米餅比賽當成未來職業嗎？」

加州社區學院系統於新冠疫情期間取得高達10億元的州府與聯邦教育補助款。而今受到疫情影響，學生大量流失。學區準備動用這筆基金，推出具有創意性廣告，吸引學生入學。

Los Rios社區學院學區首席策略主管羅斯（Gabe Ross），目前正有這筆充裕基金，機會難得，不容錯失。根據報導，加州社區學院總部校長室自2021年起，以花費超過4000萬元，全面展開招生工作。

然而與一些牟利性私立大學（for-profit private colleges）學院相比，加州社區學院花在招生廣告費用仍是小巫見大巫。根據布魯金斯研究機構（the Brooking's Institute）2020年報告，牟利性私立大學招收每名學生的經費為非牟利機構的四倍，公立大學與學院招收每一名學生的20倍。如以公立大學或學院而言，大學招收到每名學生的經費亦高於社區學院。

加州社區學院指出，招生廣告已見成效，這可見於招生廣告的網路點擊數迅速增加。有關點擊數增加是否代表註冊人數也相對增加，這仍有待進一步調查。雖然如此，羅斯樂觀表示，加州個社區學院今年秋季入學的註冊人數應可增加10%。

羅斯指出，加州社區學院新冠疫情前每年的招生經費約在20萬元到60萬元之間，過去兩年，招生廣告經費劇均增到84萬元。如果註冊學生真的如願增加，這仍無法肯定是否為動用大量廣告所造成的。他說，民眾決定上不上大學，其中關鍵因素極多，可能不是單純增加廣告所造成的影響。