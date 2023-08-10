我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

社區學院拚招生 廣告創意百出

編譯組／綜合報導
疫情過後校園重啟，加州社區學院紛紛使盡招數，吸引更多學生註冊。（本報檔案照）
疫情過後校園重啟，加州社區學院紛紛使盡招數，吸引更多學生註冊。（本報檔案照）

加州社區學院系統於新冠疫情期間流失大量學生。根據加州社區學院總部校長室，2019年至2021年新冠疫情期間，加州地區社區學院總共流失近20%學生。疫情過後校園重啟，各社區學院紛紛使盡招數，吸引更多學生註冊。

聖地牙哥傳統廣告內容以拉霍亞（La Jolla）灣衝浪、動物園大熊貓，以及著名的墨西哥美食為主。遊客與地方民眾容易在社交網路或公車車身發現到這種旅遊廣告。但是最近一周，許多旅遊廣告為社區學院招生廣告取代。廣告詞中，除了「職業訓練」、「可負擔教育」外，竟有一個招生廣告竟登上墨西哥烤肉（carne asada）與玉米餅圖片，上稱「準備將吃玉米餅比賽當成未來職業嗎？」

加州社區學院系統於新冠疫情期間取得高達10億元的州府與聯邦教育補助款。而今受到疫情影響，學生大量流失。學區準備動用這筆基金，推出具有創意性廣告，吸引學生入學。

Los Rios社區學院學區首席策略主管羅斯（Gabe Ross），目前正有這筆充裕基金，機會難得，不容錯失。根據報導，加州社區學院總部校長室自2021年起，以花費超過4000萬元，全面展開招生工作。

然而與一些牟利性私立大學（for-profit private colleges）學院相比，加州社區學院花在招生廣告費用仍是小巫見大巫。根據布魯金斯研究機構（the Brooking's Institute）2020年報告，牟利性私立大學招收每名學生的經費為非牟利機構的四倍，公立大學與學院招收每一名學生的20倍。如以公立大學或學院而言，大學招收到每名學生的經費亦高於社區學院。

加州社區學院指出，招生廣告已見成效，這可見於招生廣告的網路點擊數迅速增加。有關點擊數增加是否代表註冊人數也相對增加，這仍有待進一步調查。雖然如此，羅斯樂觀表示，加州個社區學院今年秋季入學的註冊人數應可增加10%。

羅斯指出，加州社區學院新冠疫情前每年的招生經費約在20萬元到60萬元之間，過去兩年，招生廣告經費劇均增到84萬元。如果註冊學生真的如願增加，這仍無法肯定是否為動用大量廣告所造成的。他說，民眾決定上不上大學，其中關鍵因素極多，可能不是單純增加廣告所造成的影響。

加州 疫情 墨西哥

上一則

竊賊橫行 光頭男偷華女包裹

下一則

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

延伸閱讀

加州聯合執法隊清剿非法大麻農場

加州聯合執法隊清剿非法大麻農場
屋價高 加州人尋外州房增多 賭城、鳳凰城、坦帕、奧蘭多最熱門

屋價高 加州人尋外州房增多 賭城、鳳凰城、坦帕、奧蘭多最熱門
紐森宣布：加州再增3市 獲發展住屋獎助金

紐森宣布：加州再增3市 獲發展住屋獎助金
緩解住房危機 加州擬推350億元債券

緩解住房危機 加州擬推350億元債券
嚴肅因應加州教師荒

嚴肅因應加州教師荒
洛城新語／嚴肅因應加州教師荒

洛城新語／嚴肅因應加州教師荒

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品