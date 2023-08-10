Uber安全升級 推App錄音功能

Uber「記錄行程」安全功能本周起逐步在加州各地推出。（美聯社）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，從本月9日開始，舊金山的Uber乘客和司機可以使用一項安全功能，允許他們通過網約車應用程式錄製乘車過程的音頻，該音頻會被加密。

雖然該功能將在下周逐步在全加州 推廣，但舊金山是加州第一個可以使用Uber應用程式裡的「記錄我的乘車（Record My Ride）功能的城市。該功能已在30多個州使用。

Uber產品副總裁坎薩爾（Sachin Kansal）表示，該功能旨在讓乘客和司機在乘車時感到安心，「我們希望人們在旅途中感到安全和舒適」。坎薩爾說，「希望人們覺得他們可以『記錄』旅途中可能發生的事情，否則我們就不知道旅途中可能發生的事情的真相到底是什麽。現在我們的用戶有能力將其記錄下來，並在需要時與我們分享」。

透過Uber應用程式錄製的音頻會受加密處理，意味著除非乘客或司機在安全報告中提交音頻，否則包括公司在內的任何人都無法監聽錄音。據該公司稱，未使用的錄音將在七天後自動刪除。

Uber用戶在叫車時，只需點擊應用程序式「安全工具」（safety tools）部分的一個按鈕，即可使用該功能。在啟用該功能的車輛內的乘客或司機會收到一個通知，上面寫著對方 「可能會錄音以增加安全性」。

出於對隱私的擔憂，Uber於2019年首次在墨西哥 和巴西測試了該功能。此後，該公司逐步將錄音功能的使用範圍擴大到十幾個國家及包括紐約在內的150多個美國城市。作為公司最新擴大服務的一部分，該功能將在全國範圍內使用。