加州監獄毒品嚴重 懲教廳擬改探監規則

由於大批毒品與手機流入加州監獄，加州懲教廳面臨強大壓力，著手改變安檢探監家屬程序。圖為聖昆汀監獄。（Getty Images）

由於大批毒品與手機流入加州監獄 ，負責管理單位加州懲教廳(California Department of Corrections and Rehabilitation) 面臨強大壓力，著手改變安檢探監家屬程序。加州懲教廳稱，檢查過程改變不大，主要是為探監家屬權益，提供清楚、一致性的保障。

加州懲教廳發言人克魯茲 (Alia Cruz) 於書面說明中指出，檢查探監家屬唯一改變是變動888表格內容，讓內容更清楚，更具前後一致性，讓安檢程序與受檢查人士權利更為清晰，安檢程序本身沒有太大變動。

然而888表格變動文字內容，讓檢查人員更能自行裁量，是否對探監人士進行脫衣檢查 (strip check)。因為表格內容改變，檢查人員要求脫衣檢查的門檻從「可能原因」變為「合理懷疑」。獄中檢查人員能較主觀要求對探監人士要求脫衣檢查。

探監家屬艾史賓諾莎 (Renee Espinoza) 前往森提雷納州立監獄 (Centinela State Prison) 探望囚禁中的先生時，遭安檢人員要求脫衣檢查，當時她以為僅此一次，下次探監時，不會受到同樣待遇。

沒想到之後每隔數月，艾史賓諾莎前往探監時，都一而再，再而三遭到脫衣檢查。每次進行檢查前，她都必須先填寫888表格，表示同意接受脫衣檢查。第一次進行檢查時，她覺得這可能是正常程序，一名女性檢查人員，將她帶到更衣室，進行脫衣檢查。

然而檢查方式愈來愈讓她感覺不舒服，第二次檢查時，檢查房間內有鏡子與閃光燈。第三次時，檢查人員甚至要求檢查她的私部。

加州議會今年會期中已提出法案，讓監獄囚犯與家屬溝通更為容易。代表洛杉磯地區州參議員桑提亞哥 (Miguel Santiago) 提案要求，親屬探監應屬於囚犯的民權保障範圍。然紐森 州長於2021年否決同一類似性質法案，主因是民眾探監遭拒，可能為監獄安全考量，然如民眾因此提訴，將會花費一大筆昂貴的法律訴訟費。