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加大秋季班錄取 加州申請者人數創歷史新高

編譯廖宜怡、 記者劉子為／綜合報導
根據加大公布的數據，加大今年秋季班錄取的加州申請者人數創下歷史新高。圖為戴維斯加大校園。（取自臉書）
根據加大公布的數據，加大今年秋季班錄取的加州申請者人數創下歷史新高。圖為戴維斯加大校園。（取自臉書）

加大（UC）8日宣布，加大今年秋季班錄取的加州申請者人數創歷史新高，其中西裔學生占37.6%為最多，亞裔學生占34.2%排第二，以及加州本地學生的錄取人數創新高。

整體而言，加大今年錄取的少數族裔學生人數再創新高。除了最多的西裔學約34.2%是亞裔學生，5.5%是非裔學生，約1%是加州原住民。與2022年相比，少數族裔大一新生人數總共增加了1494名，同比增長4%。此外，有將近一半的獲得錄取者是家庭中第一代大學生，而且有更大比例的學生是來自低收入家庭。

加大今年共錄取了將近67%的申請者，約15萬7445人，增幅超過3.5%。錄取人數增加的部分原因是，加大與州長紐森（Gavin Newsom）達成了一項協議，增加對加大十所校園的補助，以彌補因減少錄取付較高學費的外州學生遭受的經濟損失。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）指出，加大2023-2024學度的本地生學費預計為1萬3752元，外州學生學費則為4萬6326元。儘管學費未來會分別調漲到1萬4436元和4萬8636元，但調漲後會保持數年不變。

數據顯示，戴維斯加大錄取的西裔學生占總錄取人數的29%，雖然這個數字與入學率沒有直接關係，但有可能讓戴維斯加大更接近成為一所「西裔服務教育機構」（Hispanic Serving Institution，簡稱HSI，即25%以上的學生為西裔）。如果戴維斯加大成為HSI，它將有資格獲得某些補助金。

柏克萊加大今年錄取的少數族裔學生人數也有所增加，但錄取的弱勢轉學生人數則略有減少。加大系統中，柏克萊加大今年的錄取率仍然偏低，只有15.1%，僅高於洛杉磯加大的9.5%。

加州今年獲錄取學生的學業平均分數（GPA）為3.92，加權學業平均分數為4.44，去年則為4.46。

加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）在一份聲明中說：「加大最新的招生數據反映了我們致力發展多樣性、確保所有背景的學生都有機會進入我們優秀的大學部教育環境」。

德雷克還說：「我們很高興為成千上萬希望接受高等教育的加州人提供支持，讓學生和全加州社區都能受益。」

整體而言，德雷克希望到2030年將加州本地學生的入學人數增加至2萬人以上。

加州大學 柏克萊加大 教育

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