屋價高 加州人尋外州房增多 賭城、鳳凰城、坦帕、奧蘭多最熱門

研究顯示，愈來愈多加州人到拉斯維加斯尋找可負擔住房。（Las Vegas臉書）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，Redfin最新研究稱，愈來愈多加州 人希望離開加州，該網站愈來愈多用戶尋找其他州可負擔得起的住房。根據線上房地產經紀人網站，今年4月至6月，Redfin約200萬用戶中，有25.5%考慮搬遷（約51萬用戶）。

該研究主要針對這兩個月，在100多個大都會地區尋找待售屋，約200萬用戶的分析。結果顯示，舊金山、洛杉磯和紐約潛在的購屋者，比美國其他地方更願意離開這些都會區，很可能的原因是因高昂的住房成本。其他購屋者想離開的城市還包括伊利諾州芝加哥、麻州波士頓、華盛頓州西雅圖、康乃狄克州的哈特福（Hartford）等。

研究並指出，內華達州拉斯維加斯、亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）、佛羅里達州坦帕（Tampa）和奧蘭多（Orlando）是人們最有興趣搬遷的四個城市。沙加緬度、德州 達拉斯與休士頓等城市，也是購屋者尋求住房的熱門地點。

加州居民外流現象在疫情期間受到關注，許多人不再背負高成本的生活費，搬到內華達州或德州等負擔得起的城市。數據顯示，舊金山房屋售價中位數為140萬元，洛杉磯為97萬5000元，紐約的房價通常為80萬元或以上。加州房屋掛牌中位數售價為79萬6500元，內華達州和德州房屋掛牌價格中位數分別為43萬6400元和36萬1800元。