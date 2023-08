曾與李小龍發展出「三角戀情」 女星莎朗法洛82歲辭世

曾與李小龍有過一段情,女星莎朗法洛於5月中辭世。(摘自TV movie Quarantined)

以「檀島警騎」(Hawaii Five-O)和「年輕和騷動不安」(The Young and The Restless)聞名的女星莎朗法洛(Sharon Farrell),於5月中自然過世,享壽82歲。她曾與李小龍 (Bruce Lee)和史堤夫麥昆(Steve McQueen)發展出一段三角戀情。

莎朗在1991年至1997年之間出演了「特務人員」(The Man from U.N.C.L.E)、「六百萬美元男人」(The Six Million Dollar Man)和「槍煙」(Gunsmoke)等劇集。在大銀幕上,她參演了1980年的「特技演員」(The Stunt Man),1983年與查克.諾里斯(Chuck Norris)合作「獨行俠麥克奎德」(Lone Wolf McQuade),以及1987年的「不能買我的愛」(Can't Buy Me Love)。

之前,莎朗曾對李小龍的傳記作者馬修波利(Matthew Polly)表示:「李小龍帶給我前所未有的體驗並翻轉了我的人生,但他已經結婚了。」她又補充說:「史堤夫是我的保護者,我對他有愛慕之情,但李小龍才是我生命中的摯愛。」

在「李小龍:一生」(In Bruce Lee: A Life)這本書中,作者紀錄了李小龍在1968年底秘密前往密西西比州鄉村,觀看莎朗和麥昆(McQueen)一同拍攝電影,他在那裡擔任史蒂夫的功夫教練,但實際上是為了他和莎朗的秘密戀情。

之後,莎朗坦承她與史堤夫麥昆的戀愛關係,但只是為了利用史蒂夫來忘記李小龍。這本2018年的傳記獲得了高度讚賞,揭露了這位受到一大票粉絲景仰的演員、格鬥家和哲學家的另一面。根據該書內容,李小龍是一個控制慾強又冷酷無情的花花公子,他自以為是且大男人主義。

李小龍的女兒李香凝(Shannon Lee)一直以來極力宣傳父親的正面形象。她希望世界知道,「龍爭虎鬥」(Enter The Dragon)這部電影好鬥形象的背後,真實的李小龍是一個敏感的靈魂,他拒絕了有毒的、傳統的男子形象。

作為第一位亞洲裔的超級巨星,李小龍無疑是一個鼓舞人心的人物,他翻轉了好萊塢 電影中亞洲男性的刻板印象,從軟弱、陰性和順從的特質中解放出來。李小龍於1973年因腦水腫突然去世,他的追悼會在香港 吸引了超過1萬2000名粉絲。他的傳奇和神秘感也一直受到許多美籍亞洲人推崇。