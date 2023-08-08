我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

曾與李小龍發展出「三角戀情」 女星莎朗法洛82歲辭世

編譯侯乃云 / 綜合報導
曾與李小龍有過一段情，女星莎朗法洛於5月中辭世。(摘自TV movie Quarantined)
曾與李小龍有過一段情，女星莎朗法洛於5月中辭世。(摘自TV movie Quarantined)

以「檀島警騎」(Hawaii Five-O)和「年輕和騷動不安」(The Young and The Restless)聞名的女星莎朗法洛(Sharon Farrell)，於5月中自然過世，享壽82歲。她曾與李小龍(Bruce Lee)和史堤夫麥昆(Steve McQueen)發展出一段三角戀情。

莎朗在1991年至1997年之間出演了「特務人員」(The Man from U.N.C.L.E)、「六百萬美元男人」(The Six Million Dollar Man)和「槍煙」(Gunsmoke)等劇集。在大銀幕上，她參演了1980年的「特技演員」(The Stunt Man)，1983年與查克．諾里斯(Chuck Norris)合作「獨行俠麥克奎德」(Lone Wolf McQuade)，以及1987年的「不能買我的愛」(Can't Buy Me Love)。

之前，莎朗曾對李小龍的傳記作者馬修波利(Matthew Polly)表示：「李小龍帶給我前所未有的體驗並翻轉了我的人生，但他已經結婚了。」她又補充說：「史堤夫是我的保護者，我對他有愛慕之情，但李小龍才是我生命中的摯愛。」

在「李小龍：一生」（In Bruce Lee: A Life）這本書中，作者紀錄了李小龍在1968年底秘密前往密西西比州鄉村，觀看莎朗和麥昆（McQueen）一同拍攝電影，他在那裡擔任史蒂夫的功夫教練，但實際上是為了他和莎朗的秘密戀情。

之後，莎朗坦承她與史堤夫麥昆的戀愛關係，但只是為了利用史蒂夫來忘記李小龍。這本2018年的傳記獲得了高度讚賞，揭露了這位受到一大票粉絲景仰的演員、格鬥家和哲學家的另一面。根據該書內容，李小龍是一個控制慾強又冷酷無情的花花公子，他自以為是且大男人主義。

李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）一直以來極力宣傳父親的正面形象。她希望世界知道，「龍爭虎鬥」（Enter The Dragon）這部電影好鬥形象的背後，真實的李小龍是一個敏感的靈魂，他拒絕了有毒的、傳統的男子形象。

作為第一位亞洲裔的超級巨星，李小龍無疑是一個鼓舞人心的人物，他翻轉了好萊塢電影中亞洲男性的刻板印象，從軟弱、陰性和順從的特質中解放出來。李小龍於1973年因腦水腫突然去世，他的追悼會在香港吸引了超過1萬2000名粉絲。他的傳奇和神秘感也一直受到許多美籍亞洲人推崇。

李小龍 香港 好萊塢

上一則

陳文章：大學是否被尊敬 不是看排名

下一則

清涼一夏 蒙市圖書館8月節目多

延伸閱讀

被罵腥夫遭指害死李玟 老公Bruce計畫「申請調查Coco死因」

被罵腥夫遭指害死李玟 老公Bruce計畫「申請調查Coco死因」
李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光
周星馳秀畫功手繪李小龍 多部電影致敬偶像

周星馳秀畫功手繪李小龍 多部電影致敬偶像
松柏之家防身課 逾百人出席

松柏之家防身課 逾百人出席
拳文化

拳文化
周星馳表演手繪李小龍… 在「食神」、「功夫」中也曾向偶像致敬

周星馳表演手繪李小龍… 在「食神」、「功夫」中也曾向偶像致敬

熱門新聞

警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪