App當道 但用網站刪舊帳號、轉換文件格式更快

Wormhole.app可快速共享大文件檔案。（KTLA 5）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，大多數人使用手機或平板電腦上的應用程式Apps，然一些網站在執行一些操作時仍相當有用，包括刪除舊的帳號、添加書籤、轉換文件、編輯照片等。

JustDeleteAccount.com可針對700多個網站刪除舊帳戶，除提供刪除說明，也評估刪除的難度等。進入該網站，使用者可直接導入各網站關閉頁面，清理線上狀態、刪除不再需要的登錄資訊。

若想將文件轉換不同格式，可使用Zamzar.com，該網站可處理1100多種文件類型，包括影音、文檔等，每日可免費轉換兩個文件，每個文件最多50MB，也可支付費用。

Wormhole.app可快速共享文件檔案，最大可達到10GB，幾秒鐘即可獲得共享連結，文件還可以加密保護隱私 ，共享連接可持續24小時。

PixelHunter.io則可調整圖片大小，以適合IG、推特（Twitter）、抖音 （TikTok）等社交媒體。只需拖曳照片立即可調整大小，適應100多種服務。人工智慧（AI）可確保照片中最重要的部分保留於畫面中。

Redact.photo可協助免費模糊照片某些部分。拖曳圖片、選擇模糊部分，導出編輯後的版本即可。該網站稱，所有編輯都會在瀏覽器中完成，不會上傳任何數據。