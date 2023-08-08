華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人 生鮮電商 Weee!於6日晚間電郵通知用戶，此前在Weee!的電子平台長期銷售的美嘉食品 (Kingsland Food Processing Corporation ）多種冷凍肉禽類食品，已經被聯邦農業部 (USDA)要求召回。

農業部官方網站顯示，農業部食品安全和檢查服務在7月27日宣布這一決定。涉事冷凍肉禽類產品的生產日期跨越了整個2022年11月1日到2023年7月20日區間。保質期從2023年8月1日到2024年4月20日不等。從農業部提供的產品名錄來看，此次召回涉及到牛、豬、羊、雞、鴨等54種產品，商品標籤頁更是長達14頁之多。

召回原因是產品生產過程未經過聯邦檢驗。農業部發現多種肉禽類產品在官方指定地點以外的場所生產，因此未被檢驗。這些產品隨後被直接運送到位於新澤西，紐約和賓州的批發商，再通過分銷商運送給位於加州，佛州和德州的批發商。目前尚無食用這批產品後產生不良反應的報導。農業部建議如有感覺任何不適請及時就醫。

Weee!在召回通知郵件中強調，農業部確認目前還沒有食用涉事產品產生不良反應的報導，但仍建議消費者放棄食用，馬上處理掉相關產品，如果食用產生不良反應立刻就醫。同時提供了客服郵箱 [email protected] 和電話1-888-889-7098 回答客戶問題以及提供退款幫助。

郵件發出後，在社交媒體上引起了熱議。但關注的焦點並非此次被召回的美嘉食品，而是作為銷售商的華人生鮮平台Weee!。

客戶的抱怨主要集中在Weee!的召回郵件僅僅通知了自己有曾經買過涉事產品，卻沒有列出具體的產品名稱。且Weee!平台上列出的產品名稱和農業部提供的產品標識不一致，很難確認。

另一些網友則認為，食品召回非常常見。如好市多、沃爾瑪這樣的零售巨頭也常常在召回之列。更何況此次召回並不涉及到病菌污染，因而不值得大驚小怪。並呼籲大家愛護華人電商，理性看待召回事件。

Weee!是位於佛利蒙市的華人生鮮電商平台，成立於2015年。在新冠疫情期間業務獲得突破性增長。目前已完成E輪融資，並被Crunchbase網站列為獨角獸（unicorn)企業。有消息稱，Weee!正在積極謀求上市，並計畫將業務推廣到西裔和韓裔社群。

農業部擔心這批產品有不少依然存儲在消費者家中的冰箱或冰櫃中，要求消費者扔掉或退還這些產品，不要食用。農業部同時保證會定期進行召回檢查，以確保被要求召回的公司有通知消費者和確保涉事商品不再上架。並公布了美嘉食品負責人Hesong (Johnny) Lin的聯繫方式：[email protected] 。以及農業部肉禽免費諮詢熱線888-MPHotline (888-674-6854)，來回答消費者關心的問題。