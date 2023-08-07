影藝之都／「巨齒鯊2」洛杉磯首映 2硬漢掀巨浪

首映結束後，影迷一同祝願票房大賣。（記者金維多／攝影）

疫情過後，好萊塢 電影逐漸復甦，全球影迷都在期待一部中美合拍片重拾票房和口碑。 「巨齒鯊2：深淵」（Meg 2:The Trench）由中美兩大動作硬漢吳京與傑森史塔森聯手，上演一場深海探險之旅，勢必要掀起一波電影行業的驚濤駭浪。

8月3日晚，該片在洛杉磯市Cinemark Howard Hughes舉行了紅毯首映禮，吸引了大批北美影迷，由於中國票房擔當吳京的加入，前來觀影的民眾也不乏亞裔身影。巨齒鯊第一部在2018年取得了超5億元全球票房的佳績，當年李冰冰的加入也讓該片成為了中美合拍片的典範，此次續集兩大主演很早就開始大力宣傳，因此備受期待。

這次續集中巨齒鯊的數量增多的同時，也加入了更多不明生物和危機，打造了一部娛樂性十足的科幻災難片。不同於其他類似影片，鯊魚每次襲擊海灘時，大部分受害者都是亞裔，而對付巨齒鯊的科研人員中也有不少華人 面孔。傑森史塔森依然擔任主要的動作戲角色，在影片中不乏精采的動作場面。而吳京則一反過往螢幕常態，展現了更多喜劇天賦，影片中一句「你丫閉嘴」更是讓影迷印象深刻。兩人在表現風格上形成了對比和反差，對手戲也非常有趣。

亞洲國際電影節執行長Georges Chamchoum表示，很開心更多華裔 演員出現在好萊塢電影中，吳京在巨齒鯊2中不僅有精彩的動作場景，還增添了很多內心戲碼，讓全球影迷看到中國演員的風采。同時也感謝CMC（華人影業）不斷推出優良的中美合拍片和華語片讓北美影迷看到，希望大家多多支持華人電影。

青年華人導演石譚軒表示，不同於以往的中美合拍片，令人欣喜的是兩位主演的戲份平分秋色，雙主演的形式也代表好萊塢影視對華人演員的認可。在後疫情時代，電影市場回暖，中美合拍片也需要邁出新的一步。

當晚到場嘉賓雲集影視界大咖，多位華裔民選官員和政客也前來力挺，包括波蘭資深導演 Andrzej Bartkowiak，華裔選角導演 Wayne Chang，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺及聖蓋博市市議員丁言愉等。