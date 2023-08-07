加州發現中國非法實驗室隱憂 恐掀生物戰？

智庫「門石研究院」資深研究員章家敦接受訪問時表示，中國在美國發動生化攻擊並非不可能。（電視新聞截圖）

經過數月調查，加州 與聯邦政府在加州佛瑞斯諾縣（Fresno County）發現一個由中國醫療機構非法經營的實驗室，裡面儲存有危險的材料和數千瓶含有傳染病病毒的液體。這項發現引發人們對中國可能在美國發展生物武器的憂慮。

根據美國疾病防制中心（CDC）的化驗結果，至少有20種病原體存在於這個位於佛瑞斯諾縣里德利（Reedley）的實驗室裡，包括冠狀病毒、愛滋病毒、肝炎、瘧疾和皰疹病毒。媒體指出，這個實驗室甚至飼養了900多隻帶有這些病毒的小白鼠。

NewsNation表示，由於這個實驗室可能造成公共衛生危機，並破壞美國國家安全，已引起當局高度的注意；危險的傳染源，加上中國從事間諜 和祕密行動的紀錄，不禁讓人懷疑，這可能是中國為了削弱美國國力所採取的戰略之一。

代表加州的聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）對這個實驗室表達了憂慮，並表示這可能不是單一事件。

接受The Hill on NewsNation專訪的智庫「門石研究院」（Gatestone Institute）華裔資深研究員章家敦（Gordon Chang）表示，中國選擇這樣的地點發動生化攻擊並非不可能。

章家敦說：「如果亞洲爆發戰爭，中國開的第一槍，可能就是在美國各地傳播病原體，藉以削弱我們因應亞洲局勢的能力。」

加州佛瑞斯諾縣發現一個存有大量傳染病病原體的中資實驗室。（電視新聞截圖）

章家敦在門石研究院發表了一篇名為「佛瑞斯諾實驗室：中國消滅美國人的戰略行動」（Fresno Lab:China’s Operation to Exterminate Americans）的文章，他稱，作為戰略的一部分，中國有可能在美國傳播病原體，以轉移美國注意力，進而削弱美國阻止中國侵略台灣或其他國家的能力。

章家敦說：「我認為這是正在發生的事。正如麥卡錫議長所說，這可能不是美國境內唯一一個非法存有病原體的地方。我們必須擔心中國可能有這樣的觀點：戰爭不應該只發生在亞洲，也必須發生在美國領土上。」

這個觀點點出美國是否已經做好準備應付國內生物戰的問題。專家和官員強調，識別和監控全國各地中資設施以維護美國安全，是非常必要的。