奇諾谷學區跨性別新政策 檢察長要查

華人教委、老師、家長對奇諾谷學區對跨性別學生的決議有不同反應。（記者啟鉻／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）8月4日發表聲明，宣布對奇諾谷聯合學區 （Chino Valley USD）的新政策進行調查。該政策於7月20日以4比1教委會投票通過，要求孩子被認定為跨性別者時立即通知家長，引發了廣泛爭議。

邦塔在聲明中強調，加州絕不容忍侵犯學生公民權利的行為，並將全力保護學生的權益。

邦塔指出，學生應享有自由且無畏地上學的權利，而奇諾谷學區的政策對LGBTQ+學生的安全和福祉構成威脅，使他們容易受到同齡人和家庭成員的騷擾和虐待。他表示將堅定挑戰和反擊不利於加州最弱勢社區的學校政策。

奇諾谷聯合學區​通過極具爭議新政策，加州檢察長邦塔發聲明要調查。（KTLA）

然而，奇諾谷學校董事會主席紹沃（Sonja Shaw）反對調查，認為這是對該學區的恐嚇策略，並指責政府官員做出了對父母的危險假設。她堅信該政策旨在保護學生並確保父母的權利，認為這些政策不應受到加州的干預。

一些家長和倡導教育的非營利組織支持邦塔的調查，認為這樣的政策侵犯了學生的隱私和反歧視 法。他們希望這樣的調查能向其他學區發出信息，即這種違背州法律和反歧視政策的行為將不會被容忍。

除了奇諾谷學區，加州教育廳還在6月確認對河濱縣坦密庫拉谷聯合學區（Temecula Valley Unified School District）進行調查。該學區的教委會原先拒絕開設社會研究課程，部分原因是課程涉及LGBTQ+民權領袖米爾克（Harvey Milk）。但在7月下旬，教委會最終批准了課程，但將一些四年級課程推遲以作進一步審查。