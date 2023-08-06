加州K-12數學新課綱 正反激辯

加州K-12數學新課綱著眼從做中學與實際應用。(Unsplash.com)

為了改變K-12數學課綱導致學生數學嚴重不及格現況，加州教育 委員會（State Board of Education）7月初決議，兩年之內完成數學新課綱的研議，但此舉卻引來正反意見不合。

加州目前的K-12數學課綱似乎不太管用，因為三分之二的學生數學不及格，少數族裔比例更高，非裔達84%、西裔達79%。新版本的最大差異在於從操作過程中學會數學概念，並且納入數據科學以提高學生學習意願。

聖荷西信使報指出，新課綱教加減法的時候，就會讓學生實際操作，每個學生分到紅或黃的手環，最後紅的站一邊、黃的站一邊，學生算人頭就知道那一邊比較多。高年級的學生則會讓學生實際操作，先預訂橙色染料要由三份黃色染料與四份紅色染料，最後的提問則是，20份紅色染料需要幾份黃色染料，才能混出合規定的橙色染料。

數據科學部分，則是讓高年級學生以實際數據推估結果。例如以加州全體的水質報告，推估出某些地區的新生兒可能體重過輕。用意在於讓學生一邊理解數據的意義，一邊實際應用在邏輯推論上。加州也將討論數據學（data science）是否能夠用來取代「代數II」，但是最終評估仍在由加州大學 執行中，如果可以銜接大學課程，數據學也將納入課綱。公立大學部分，則在2020年就已經開放數據學、代數II之間的互換。

但是反對新課綱的人則認為，這種忽略背誦的教法，只會讓學生的根柢更虛。巴洛阿圖市（Palo Alto）的家長Avery Wang就說，這種年紀很難理解抽象概念，最好的方式就是告訴他們怎麼做，然後不斷的練習，新課綱根本無法讓學生獲得職場需要的技能。但是教育倡議機構The Education Trust-West的資深顧問Rachel Ruffalo卻認為，傳統那套根本吸引不了學生，只會讓他們越來越討厭數學。

史丹福大學 的數學教授，也是課綱起草人之一的Jo Boaler認為，新課綱的規劃讓學生有機會瞭解數學的有趣之處，想學的孩子學完基礎，很快就能更上層樓。至於一般的學生，數學課就會讓他們知道該如何應用在日常生活之中。退休教師Joyce Straub在對董事會的發言中也強調，當她用了新方法教學後，不愛數學的學生突然間變了個人，熱切地研究數據分析、電腦程式與批判思維，「這些都是未來必須的能力」。

另外，加州的課綱影響力也不僅止於加州，信使報指出，加州公立學校系統就有高達600萬名學生，加州是全美最大的「教育市場」，新課綱對出版商與經銷商的影響，將會對美國其他地方同樣產生擴散效應。