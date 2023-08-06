加州備戰新雨季 增撥5億元防洪款

加州增加撥款備戰年末新雨季。(取自州長辦公室)

2023年春季水患受災面積大，州長紐森 簽署行政命令，強化堤壩修復和殘骸清除，繼續提倡節約用水，備戰下一個雨季。2024-25新財年防洪抗洪增加撥款超過5億元，總額超過90億元。

紐森的行政命令重點在加快堤壩修復和2023水災地區殘骸清除等關鍵工作，幫助社區做好新一輪的防洪抗洪準備。

紐森表示，今年歷史性的冬季風暴損壞不少地區的堤壩，並在河道中留下大量垃圾、野生植物，增加了今年冬季洪水 的風險，因此必須立即行動，加快恢復去年冬天風暴和洪水而退化的堤壩功能和河道容量。聖華金河（San Joaquin River ）及其支流、圖萊里湖流域（Tulare Lake Basin）及其支流、薩利納斯河（Salinas River）及其支流、帕哈羅河（Pajaro River）及其支流，以及帕哈羅河之間的其他沿海溪流河和范杜拉河（Ventura River）都將是重點清理地區。

行政命令暫停現行的某些法律、法規和環保標準，包括暫停加州 漁獵局實施的湖泊和河床改造協議法律和法規；限制州水務局水質認證中的規定等。

州府承諾在2023-24年州預算中增加5億元用於新一輪的防洪抗洪。過去兩個財務預算年，加州防洪抗洪款為86億元。