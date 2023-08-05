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加州In-N-Out漢堡 墨西哥冒出山寨版

洛杉磯訊
墨西哥開業的一家In-I-Nout漢堡店被網路評論為In-N-Out漢堡店翻版。（取自KTLA 5）
墨西哥開業的一家In-I-Nout漢堡店被網路評論為In-N-Out漢堡店翻版。（取自KTLA 5）

加州人最喜歡的漢堡品牌In-N-Out一直深受在地人擁戴，但人紅就會引來覬覦，最近在墨西哥開業的一家新漢堡店讓漢堡愛好者大吃一驚，不少人將它與美國的In-N-Out漢堡店進行了比較。

這家位於墨西哥的餐廳名為In-I-Nout，提供烤漢堡和薯條以及一種特製醬汁，所有食物都放在一個紅色托盤上，與美國的In-N-Out漢堡店如出一轍。

7月初，一段該餐廳的拍攝視頻在社群媒體TikTok上流傳，獲得約100萬次觀看和超過53000次點讚。

In-I-Nout漢堡店的漢堡。（取自KTLA 5）
In-I-Nout漢堡店的漢堡。（取自KTLA 5）

In-N-Out漢堡店似乎對這家出人意料的快閃餐廳不太滿意，他們表示，「由於訴訟正在進行，他們無法發表評論。」這代表該餐廳正在對模仿者採取法律行動。

In-N-Out Burger於1948年在鮑爾溫公園（Baldwin Park）的弗朗西斯奎托大道（Francisquito avenue）和嘉偉大道（Garvey avenue）上開設了一個小攤位。該公司創始人哈利（Harry） 和斯奈德（ Esther Snyder）同年發明了世界上第一個得來速雙向語音通道的點餐模式。

多年來，這些餐廳只能在洛杉磯地區找到，但公司官員慢慢開始擴大其在全州其他地區和附近州的足跡。截至2023年，該公司在美国西半部擁有385個據點。今年1月，該公司宣布將於2026年在田納西州（Tennessee）開設新據點。

墨西哥 加州 田納西州

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