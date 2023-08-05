雪佛蘭皮卡、本田Civic、福特皮卡…加州竊車賊最愛

NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。（記者趙健／攝影）

美國每年有超過70萬輛汽車被盜，但並非所有車輛都是竊賊的目標。國家保險犯罪局（NICB）在分析了聯邦犯罪數據後，確定了2022年最常被盜的車輛型號。

NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。

竊賊瞄準雪佛蘭和福特皮卡的原因，可能是因為它們的數量龐大。 「Car and Driver」數據顯示，福特F系列和雪佛蘭Silverado是去年最暢銷的兩款汽車。廣受歡迎的本田 轎車的兩款車型也佔據了排行榜的第三和第四位。

全國範圍來看，2022年最常被盜的車款排行為依序為雪佛蘭皮卡、福特皮卡、本田Civic、本田Accord、現代Sonata、現代Elantra、起亞Optima、豐田 Camry、GMC皮卡、本田CR-V 。

在加州，2022年最常被盜的車款排行為依序為：雪佛蘭皮卡、本田Civic、福特皮卡、本田Accord、現代Sonata、起亞Optima、GMC皮卡、本田CR-V、豐田Optima、雪佛蘭Optima。

NICB表示，2022年車輛盜竊報告比上年增加了7%，約每32秒就有一輛車被盜。2022年被盜車輛總數已超過100萬。