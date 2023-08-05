過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

外界認為，馬斯克說他熱愛舊金山，應以行動證明，但將公司留在舊金山，就是很好的第一步。(Getty Images)

馬斯克 （Elon Musk）先前將大型公司名稱標誌「X」豎立在總部，並發文表示：「舊金山 ，美麗的舊金山，儘管別人拋棄你，我們將永遠是你的朋友。」

「舊金山觀察家報」報導，馬斯克過去曾指責舊金山崎嶇街道與無家可歸人口，稱這座城市是「被遺棄的殭屍末日」（derelict zombie apocalypse）；但是，現在他的發言出現變化，並敦促其他雇主與員工重返舊金山市中心，還表示不會將X公司總部遷出舊金山。

然而，馬斯克對舊金山的熱愛，是否會持續？

X公司前身「Twitter」對舊金山非常慷慨，捐贈數百萬元給公司慈善事業。其中部分是為換取符合資格的稅務減免。

馬斯克可簡單就成為舊金山最大慈善家。截至2021年底，他的「馬斯克基金會」（Musk Foundation）資產總額高達94億元，去年他又捐出20億元給基金會，已超過Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）全部淨資產。

貝尼奧夫過去十年已向灣區 學校捐出超過1億元。相較之下，馬斯克的捐款較為客氣，根據基金會報告，捐款大部分是針對學校系統的小額資助，主要位在德州靠近他另一間公司「SpaceX」地點。

根據「Grantsmanship Center」數據，若馬斯克基金會開始每年按照稅法要求，捐出5%資產、折合約5億7000萬元捐款，他將立即成為全美十大資助者之一，領先惠普基金會等灣區慈善機構。

「X」公司總部位在舊金山市場街，附近周圍地區是一個充滿需求的中心。田德隆區有三分之一居民生活在貧窮線以下，當地也是露天毒品市場發展所在地。在馬斯克混亂收購Twitter期間，公司放棄「NeighborNest」社區中心、其為無家可歸家長提供網路與兒童照顧服務。

為Twitter運營NeighborNest的非營利組織「Compass」 執行主任凱許（Erica Kisch）仍表樂觀，儘管在馬斯克接手後的幾個月裡，沒有收到她前公司合作夥伴的任何消息。她表示，希望就像公司前身一樣，會感到興奮且有動力，對社區需求做出承諾。「X」這樣高知名度公司，確實可透過強力信息、傳遞抵銷在整個城市傳播的所有負面消息。

尚未知X公司慈善計畫內容。但是，一般認為，將公司留在舊金山，就是很好的第一步。