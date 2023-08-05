誇大續航里程？特斯拉遭集體訴訟

特斯拉被集體訴訟「嚴重高估」車輛續航里程。（美聯社）

特斯拉 （Tesla ）近期被提起一項集體訴訟，指稱該公司誇大電動汽車的續航里程，甚至還成立了一個小組來壓制車主對汽車性能不滿而提出的大量投訴。8月3日提起的訴訟指出，特斯拉 「嚴重高估 」了車輛在一次電池充電後可行駛的距離，而特斯拉的一些廣告聲稱車輛可行駛的距離比其實際平均續航里程高出26%。

訴訟援引路透社的一份報告指出，特斯拉開發了一種算法來估算其車輛的續航里程，這種算法對電池充滿電後的續航里程做出了「樂觀」的預測。然而，一旦電池電量達到50%，算法就會改變，開始向駕駛員顯示更真實的續航里程預測。

許多特斯拉車主，包括訴訟中的三位原告，不是對自己車輛的續航里程，就是對與公司預約討論汽車電池可能存在的問題，提出了投訴。訴訟指出特斯拉 「會取消這些預約，並解釋說他們的電動汽車性能符合預期」。

特斯拉聲稱，處理這些投訴的團隊，是專門負責處理與續航里程相關的客戶諮詢的；然而訴訟指出，所謂的 「分流團隊 」是為了盡可能多地取消服務預約，以節省特斯拉的時間和金錢。

據稱，該小組處理客戶投訴的努力微乎其微。根據訴訟，客服代表會嘗試打電話給特斯拉車主，如果車主接聽了電話，客服代表就會對車輛進行遠程診斷，並解釋特斯拉宣傳的續航里程是「預測值」，而不是實際測量值，然後就結案了。

訴訟稱：「從根本上說，如果特斯拉車主對其特斯拉電動汽車的續航里程提出投訴或表示擔憂，特斯拉甚至不會檢查確認電動汽車或其電池是否確實存在問題。特斯拉只是確保其代表告訴成千上萬的客戶，他們的電動汽車沒有任何問題，從未確認情況是否如此。」

對特斯拉誇大其電動汽車性能的指稱，過去曾給該公司帶來過一些麻煩。今年早些時候，韓國公平貿易委員會（Fair Trade Commission）對該公司處以220萬美元的罰款，原因是該公司忽略了告知客戶其車輛在低溫 條件下的行駛里程較短。