加州新冠確診增加 專家籲室內戴口罩

鑑於加州新冠病例最近顯著增加，聖他克拉拉縣衛生局長柯迪呼籲民眾在室內再次戴上口罩。（電視新聞截圖）

儘管全球大部分地區已擺脫新冠疫情 陰霾，但聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）及其同事，現在在辦公室和其他擁擠的室內環境中仍然佩戴著口罩 ，個中原因對身邊最近有許多親友感染了新冠的人來說，並不難猜。

柯迪承認，站在大部分不再佩戴口罩的民眾當中，她和同事們的確顯得有些另類。然而，隨著確診病例再次增加，加上她自己最近受過感染之苦，她呼籲民眾考慮重新在室內戴上口罩。

柯迪說：「因為我們會查看數據，所以了解疫情，這正是衛生局現在每名員工每天都戴著口罩的原因，我們有可能是最後一批戴口罩者。我在此強烈建議人們，現在在室內聚會時要戴上口罩，因為暴露在病毒中的可能性非常高。」

根據加州 衛生廳公布的新數據，加州最近七日的平均檢測陽性率升至7.6%，是今年5月5日低點3.4%的兩倍多。從今年6月到7月，加州各縣檢測陽性率都上升了一倍，包括聖他克拉拉縣升至4.9%，聖馬刁縣升至7.7%，康曲柯士達縣升至8.7%，阿拉米達縣升至8.8%。

儘管加州、美國和世界衛生組織（WHO）都已解除疫情緊急狀態，但並不意味著病毒已經消失。

柯迪說：「不幸的是，在聽說緊急狀態解除後，民眾以為新冠疫情已經結束，病毒不再存在。但事實並非如此，病毒仍繼續在社區中傳播，人們仍可能染疫生病，無法上班上學。」

雖然追蹤確診病例的工作已不再像疫情最嚴重時那麼精確，而且每日更新疫情資訊，但醫院仍持續進行病毒檢測，並提供結果給加州和聯邦當局，對社區病毒含量進行評估的廢水採樣也還在持續進行中。

廢水檢測顯示，聖荷西現在的病毒含量已上升至中等程度，在柯迪居住的洛斯阿圖，病毒含量已達嚴重程度。

柏克萊加大傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「在我認識的人當中，我知道有三個人最近感染了新冠，但在疫情大部分期間，我從未聽說過有任何我認識的人感染新冠。」