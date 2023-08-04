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富裕家庭子女 進名校機會高

編譯組╱綜合報導
史丹福大學過半大學部學生，來自全美收入前10%家庭。（美聯社）
史丹福大學過半大學部學生，來自全美收入前10%家庭。（美聯社）

美國名校學生中，來自富裕家庭比率偏高，這種現象已持續多年。加州史丹福大學過半大學部學生，來自全美收入前10%家庭。

最近調查顯示，富裕家庭學生進入名校就讀機會高，這並不完全是他們學業成績較佳，或者學術測驗成績高。學業表現相似學生，來自高收入階層與低收入階層進入史丹福大學與長春藤大學等名校就讀比例，存有明顯差距。

哈佛研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights) 分析2001年至2005年申請大學學生學術測驗如SAT、ACT分數，家庭經濟情況，其中包括10所加州私立大學與九所公立大學，結果發現，來自富裕家庭的學生比率居高。換言之，如果一名富家學生與一名低收入家庭學生學術測驗成績相似，富裕家庭學生入學就讀比率高出許多。

以史丹福大學為例，來自1%最高收入家庭學生，即家庭年收入超過61萬1000元者，入學就讀機會比一般平均收入家庭高出一倍，即使這兩位來自不同經濟階層家庭學業表現相去無幾。如來自0.1%最高收入家庭者，入史大就讀機會為一般家庭學生的3.5倍。

就讀率一般取決於三種因素，即申請、入學許可、註冊。布朗大學經濟學教授福利德曼 (John N. Friedman) 指出，家庭收入差異有時會影響到這三個因素，形成就讀比率不平衡現象。

瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount) 從申請階段就出現不平衡現象。申請這所大學的高收入家庭子女，比其他經濟階層的學生高出許多，即令這些學生的學業表現大約相同。富裕家庭學生申請者眾，瑪麗蒙特大學高收入家庭學生比例也就自然偏高。

申請史丹福大學的學生，經濟階層比較多元化，如以同一SAT分數的申請學生分析，來自不同經濟階層的學生人數相去不遠。

福利徳曼說，史丹福採取的招生政策，直接影響到學生來源。根據史丹福招生政策，富裕家庭學生如得到史大入學許可，繳交學費較高，低收入家庭如學業表現同樣好的話，取得史大入學許可時，可以繳交較低學費。

史丹福大學發言人致函舊金山紀事報稱，史大最近幾年擴大對低收入家庭與中產家庭的經濟補助，如取得入學許可學生來自家庭年收入低於15萬元者，可以免繳學費。

「洞悉機會」日前公布最新研究報告顯示，頂尖名校長期以來就有許多出身於最富有家庭的孩子，以常春藤學校為例，平均每六名學生裡，就有一名學生的父母位居全美收入排行榜最有錢的1%。

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