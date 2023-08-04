富裕家庭子女 進名校機會高

史丹福大學過半大學部學生，來自全美收入前10%家庭。（美聯社）

美國名校學生中，來自富裕家庭比率偏高，這種現象已持續多年。加州史丹福大學 過半大學部學生，來自全美收入前10%家庭。

最近調查顯示，富裕家庭學生進入名校就讀機會高，這並不完全是他們學業成績較佳，或者學術測驗成績高。學業表現相似學生，來自高收入階層與低收入 階層進入史丹福大學與長春藤大學等名校就讀比例，存有明顯差距。

哈佛研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights) 分析2001年至2005年申請大學學生學術測驗如SAT、ACT分數，家庭經濟情況，其中包括10所加州私立大學與九所公立大學，結果發現，來自富裕家庭的學生比率居高。換言之，如果一名富家學生與一名低收入家庭學生學術測驗成績相似，富裕家庭學生入學就讀比率高出許多。

以史丹福大學為例，來自1%最高收入家庭學生，即家庭年收入超過61萬1000元者，入學就讀機會比一般平均收入家庭高出一倍，即使這兩位來自不同經濟階層家庭學業表現相去無幾。如來自0.1%最高收入家庭者，入史大就讀機會為一般家庭學生的3.5倍。

就讀率一般取決於三種因素，即申請、入學許可、註冊。布朗大學經濟學教授福利德曼 (John N. Friedman) 指出，家庭收入差異有時會影響到這三個因素，形成就讀比率不平衡現象。

瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount) 從申請階段就出現不平衡現象。申請這所大學的高收入家庭子女，比其他經濟階層的學生高出許多，即令這些學生的學業表現大約相同。富裕家庭學生申請者眾，瑪麗蒙特大學高收入家庭學生比例也就自然偏高。

申請史丹福大學的學生，經濟階層比較多元化，如以同一SAT分數的申請學生分析，來自不同經濟階層的學生人數相去不遠。

福利徳曼說，史丹福採取的招生政策，直接影響到學生來源。根據史丹福招生政策，富裕家庭學生如得到史大入學許可，繳交學費較高，低收入家庭如學業表現同樣好的話，取得史大入學許可時，可以繳交較低學費。

史丹福大學發言人致函舊金山紀事報稱，史大最近幾年擴大對低收入家庭與中產家庭的經濟補助，如取得入學許可學生來自家庭年收入低於15萬元者，可以免繳學費。

「洞悉機會」日前公布最新研究報告顯示，頂尖名校長期以來就有許多出身於最富有家庭的孩子，以常春藤學校為例，平均每六名學生裡，就有一名學生的父母位居全美收入排行榜最有錢的1%。