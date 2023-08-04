今年加州野火稀少 25年來最好情況

今年至今為止山火稀少，是加州最近25年來情勢最好的一年。（Getty Images）

森林山火 專家指出，去年冬季加州 雨水充沛，積雪厚度高，種種天然因素，造成加州今年至今為止山火稀少，這是加州最近25年來情勢最好的一年。

加州過去10年每年巨型山火頻傳，除了焚毀數百萬畝林地外，亦奪走200名加州人寶貴的性命。大型山火帶來的煙霧滿布天空，甚至散播至遠地，造成許多加州地區空氣品質惡劣，有時天色甚至轉變為詭異的橘紅色。可幸的是，加州今年尚未傳出大型森林山火。

根據「國家跨部門防火中心」(the National Interagency Fire Center) ，加州今年至今所發生的森林山火，只焚燒2萬4229畝林地，這不但比加州過去10年，每年平均山火焚燒林地低82%。也是加州從1998年至今，焚燒林地最低的一年。

根據加州消防廳 (Cal Fire)數據，今年至今為止，加州發生的森林山火只焚毀四棟建築，沒有任何人死於山火侵襲。相較之下，2018年7月爆發於瑞定 (Redding) 附近的卡爾山火 (the Carr Fire) ，焚毀1614棟建築，奪走九人性命。

柏克萊加大教授史蒂芬斯 (Scott Stephens) 說，加州今年運氣最好，因為去年冬季雨量充沛，即使到現在，山谷仍然水流淙淙，草木翠綠。

雖然有些山火專家認為，充沛的冬雨，帶來春、夏季節繁茂的草木。也因此更可能引發森林野火。然而根據灣區 媒體多年來觀察，潮濕的冬季將減緩春夏季節山火爆發。如果冬季過於乾燥，山火爆發率高。

自從1993年起，焚燒畝數最高的森林野火出現於2020年、2021年、2018年，以及2008年。這幾年山火肆虐，都發生於極度乾燥的冬季之後。潮濕冬季帶來唯一一次大型山火發生於2017年。當年雨水降臨較晚，大風颳倒高壓電線，造成灣區酒鄉地區大型山火。

然而專家警告說，森林大火仍有可能發生。如像2008或2020年龐大雷電集中襲擊，或者有人蓄意縱火，或者熱浪侵襲，帶來從東往西吹的強大熱風，都可能引發大規模野火。根據分析報導，上述種種天然災害一般爆發於9月至10月，這段期間內，民眾必須特別留神。

加州今年到現在只出現過一個稍具規模的野火，此即焚毀河邊縣 (Riverside County) 8283畝林地的「兔子山火」(the Rabbit Fire)。兔子山火爆發於7月14日。加州消防廳派遣救火隊與大火搏鬥一周後，已將火勢完全控制。相較之下，爆發於2021年7月間的迪克西山火 (Dixie Fire) 與發生於2020年8月間的複合型山火 (Complex Fire) 分別焚毀百萬畝北加州林地，重創地方經濟。