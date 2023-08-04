我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

今年加州野火稀少 25年來最好情況

編譯組╱ 綜合報導
今年至今為止山火稀少，是加州最近25年來情勢最好的一年。（Getty Images）
今年至今為止山火稀少，是加州最近25年來情勢最好的一年。（Getty Images）

森林山火專家指出，去年冬季加州雨水充沛，積雪厚度高，種種天然因素，造成加州今年至今為止山火稀少，這是加州最近25年來情勢最好的一年。

加州過去10年每年巨型山火頻傳，除了焚毀數百萬畝林地外，亦奪走200名加州人寶貴的性命。大型山火帶來的煙霧滿布天空，甚至散播至遠地，造成許多加州地區空氣品質惡劣，有時天色甚至轉變為詭異的橘紅色。可幸的是，加州今年尚未傳出大型森林山火。

根據「國家跨部門防火中心」(the National Interagency Fire Center) ，加州今年至今所發生的森林山火，只焚燒2萬4229畝林地，這不但比加州過去10年，每年平均山火焚燒林地低82%。也是加州從1998年至今，焚燒林地最低的一年。

根據加州消防廳 (Cal Fire)數據，今年至今為止，加州發生的森林山火只焚毀四棟建築，沒有任何人死於山火侵襲。相較之下，2018年7月爆發於瑞定 (Redding) 附近的卡爾山火 (the Carr Fire) ，焚毀1614棟建築，奪走九人性命。

柏克萊加大教授史蒂芬斯 (Scott Stephens) 說，加州今年運氣最好，因為去年冬季雨量充沛，即使到現在，山谷仍然水流淙淙，草木翠綠。

雖然有些山火專家認為，充沛的冬雨，帶來春、夏季節繁茂的草木。也因此更可能引發森林野火。然而根據灣區媒體多年來觀察，潮濕的冬季將減緩春夏季節山火爆發。如果冬季過於乾燥，山火爆發率高。

自從1993年起，焚燒畝數最高的森林野火出現於2020年、2021年、2018年，以及2008年。這幾年山火肆虐，都發生於極度乾燥的冬季之後。潮濕冬季帶來唯一一次大型山火發生於2017年。當年雨水降臨較晚，大風颳倒高壓電線，造成灣區酒鄉地區大型山火。

然而專家警告說，森林大火仍有可能發生。如像2008或2020年龐大雷電集中襲擊，或者有人蓄意縱火，或者熱浪侵襲，帶來從東往西吹的強大熱風，都可能引發大規模野火。根據分析報導，上述種種天然災害一般爆發於9月至10月，這段期間內，民眾必須特別留神。

加州今年到現在只出現過一個稍具規模的野火，此即焚毀河邊縣 (Riverside County) 8283畝林地的「兔子山火」(the Rabbit Fire)。兔子山火爆發於7月14日。加州消防廳派遣救火隊與大火搏鬥一周後，已將火勢完全控制。相較之下，爆發於2021年7月間的迪克西山火 (Dixie Fire) 與發生於2020年8月間的複合型山火 (Complex Fire) 分別焚毀百萬畝北加州林地，重創地方經濟。

山火 加州 灣區

上一則

坦密庫拉學區禁授種族批判 師生家長聯合提告

下一則

加州公私立高中生 進加大機會相同

延伸閱讀

五花肉、培根價格漲近3倍 加州1法令生效是主因之一

五花肉、培根價格漲近3倍 加州1法令生效是主因之一
國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊

國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊
谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油

谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油
加州5醫院登全美最佳榮譽榜

加州5醫院登全美最佳榮譽榜
加州戒毒獎勵被嫌少 「像槍傷貼創可貼」

加州戒毒獎勵被嫌少 「像槍傷貼創可貼」
加州生活成本高 能源成本卻出奇便宜

加州生活成本高 能源成本卻出奇便宜

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命