加州公私立高中生 進加大機會相同

根據加州大學新數據，加州公私校申請進入洛杉磯加大與柏克萊加大的機會，幾乎相同。(Getty Images)

公校 與私校教育的優點，一直廣為家長與研究人員討論，特別是有關大學錄取。但根據加州大學新數據，加州公私校申請進入洛杉磯加大 與柏克萊加大 的機會，幾乎相同。

「紀事報」分析加州公私立高中申請、錄取與入學率數據，這些資料來自2022年秋季學期入學率。數據顯示，約有四分之一公校高年級學生(27%)申請加大系統，其中，約有三分之二學生被錄取(66%)，被錄取學生入學率48%。

私校高年級學生申請加大比例更高、達到52%，比公校高出25%。然而，私校學生錄取率與入學率分別為60%與36%，分別比公校低了6%與12%。

洛杉磯加大與柏克萊加大是加大校區九所大學部最競爭校區，招生也遵循相似趨勢。私校高年級學生申請這兩個校區比例、比公校高出20%。但與整個加大系統招生情況不同的是，洛杉磯加大與柏克萊加大錄取公私校學生的比例，大致相同。

不過，被洛杉磯加大或柏克萊加大錄取的公校學生，入學率較大。柏克萊加大公校錄取入學率比私校高6%、洛杉磯加大則多17%。這可能是因為已支付私校學費的家庭更可能負擔非公校費用。

數據顯示，加大系統申請率與錄取率最高的高中，是私校「BASIS Independent Silicon Valley」，該校2022年115名高年級學生申請加大系統，有93%收到錄取通知書。

在舊金山，大部分加大申請並非來自私校，而是來自學術菁英公校洛威爾高中(Lowell High School)，2022年學年度700名高年級學生中、有83%申請加大。除了洛威爾高中，非舊金山聯合學區(SFUSD)申請率最高的是9所私校，其中，Abraham Lincoln高中申請率57%為最高。

在錄取率方面，公校Mission高中名列第一，該校的低收入、黑人與拉丁裔學生比例相對較高。去年申請加大104名學生當中，有95名學生收到錄取通知書、錄取率高達91%。相較之下，洛威爾高中錄取率為74%，大部分加大申請率高的私校，錄取率也低於Mission。

Mission高中的洛杉磯加大與柏克萊加大錄取率也相當高，有22%被洛杉磯加大錄取、35%被柏克萊加大錄取。私校Lick-Wilmerding高年級學生的洛杉磯加大錄取率為11%、柏克萊加大錄取率為25%。