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谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油

編譯組／綜合報導
反對石油巨頭組織人士表示，加州人不希望有毒石油鑽探在他們學校、社區與醫院附近。(Getty Images)
反對石油巨頭組織人士表示，加州人不希望有毒石油鑽探在他們學校、社區與醫院附近。(Getty Images)

「舊金山紀事報」報導，一個由環保與社區團體支持、Google前執行長史密特(Eric Schmidt)以50萬元種子基金發起的委員會2日宣布，對抗一項由化石燃料公司支持的2024年11月公投、其內容是欲推翻原已於2022年通過禁止在學校與醫院等機構在半英里內鑽探石油的法案。

委員會名稱為「加州安全與健康運動」(Campaign for a Safe and Healthy California)，期望能對抗一項2024年11月公投、其由石油公司籌資至少2000萬元的「停止能源關閉」(Stop the Energy Shutdown)，有包括「Sentinel Peak Resources California LLC」投注450萬元經費與其他石油公司資金，希望能推翻SB 1137法案。

SB 1137法案去年9月由州長紐森簽署成為法律，但反對者收集了超過62萬3000個有效選民簽名，因此法案將於2024年11月5日在大選投票中進行全民公投。因此，原定於今年1月份生效的法律，一直被擱置至今，必須等到選民做出決定。

石油鑽探禁令反對者表示，加州石油生產商已必須遵守加州嚴格規定。「加州獨立石油協會」(California Independent Petroleum Association)執行長齊爾曼(Rock Zierman)聲明指出，加州石油開採商生產世界上唯一符合氣候要求的石油，並遵守世界上最嚴格環境與勞動法規。每一桶不是在加州生產的石油，都必須來自擁擠的港口，並且大部分是來自壓迫LGBTQ+社區、限制婦女權益、以及破壞世界雨林與環境的國家。

反對石油巨頭的一方表示，若決定提供對抗2024年11月公投的資金，將會有大量支出。但組織活動經理雷曼(Chris Lehman)有信心將籌集到足夠經費、向社區傳達訊息。他說，加州人不希望有毒石油鑽探在他們學校、社區與醫院附近。委員會支持機構包括「Sierra Club of California」、「Courage California」與數十個環境、社會正義與社區組織。前Google執行長史密特則透過基金會「Advocacy Action Fund Inc.」向活動捐出50萬元。

州長紐森尚未正式參與委員會，但對此議題的看法無庸置疑，他指出，自豪將SB1137簽署為法律，他一直打擊石油產業，認為石油巨頭公司汙染社區的同時，也榨取利潤。紐森曾於今年2月表示，尋求推翻法律的公投將於 2024 年 11 月提交給選民，但相信民眾不會支持它。

石油 加州 公投

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