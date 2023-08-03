退役飛官：目睹幽浮已是常態 促設常規報告系統

前美國海軍飛行員格雷夫斯（Ryan Graves）上月在國會眾議院監督委員會聽證會上作證，稱見到不明飛行物。(ABC news）

沙加緬度蜂報報導，前美國海軍飛行員（U.S. Navy）格雷夫斯（Ryan Graves）上月26日在國會眾議院監督委員會聽證會上作證表示，2003年在范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）上空發現一個足球 場大小、紅色方形不明飛行物。

他成立的非營利組織「美國安全航天」（Americans for Safe Aerospace），替飛行員提供報告目擊不明飛行物事件管道。會上他敦促相關機構替看到不明飛行物的飛行員制定更好的報告流程。「這些目擊事件並不是罕見或獨立事件，它們是例行公事」。

格雷夫斯說，2003年，一群波音公司承包商在當時位於聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）縣的范登堡空軍基地發射設施附近工作。上午8時45分左右，他們觀察到一個非常大，邊長約100碼的「紅色方形飛行物體」從海洋接近陸地，在一個發射設施上空盤旋。

「這個物體停留大約45秒左右，然後飛過山」他說，該不明飛行物當天日落後返回，但這次出現了更多「更積極的行為」。該飛行物以相當快的速度接近一些保安人員，然後又飛離。格雷夫斯說，目前已有30多名飛行員向美國安全航天報告UFO 目擊事件，但飛行員對所目擊的事件保密，「這些目擊事件對國家安全構成挑戰，也讓擔心影響職業的商用飛行員保持緘默」。他敦促相關單位推動政府建立一個「飛行員可以報告的系統，而不用擔心失去工作」。

事實上，2014年格雷夫斯在距離聖地牙哥 維吉尼亞海灘（Virginiaa Beach）十哩處也看到一的UFO物體，「該物體被描述為一個透明球體，內有深灰色或黑色立方體，距離他所在中隊的領頭飛機不到50呎。」

前美國情報官格魯時（David Grusch）聽證會上也表示，他在2019年至2021年替美國空軍UAP特遣部隊工作時，獲悉一項「長達數十年UFO墜機檢索和逆向工程計畫」。另一名前軍方佛拉沃爾（David Fravor）也稱，2004年他在聖地牙哥海灘飛行時發現不明飛行物。