加州海岸 為何未像世界其他地區海洋那樣變暖？

世界氣象組織日前宣布，7月可能成為地球有紀錄以來最溫暖的月份。(Getty Images)

2023年夏季全球氣溫，正創下歷史新高。根據「舊金山紀事報」報導，世界氣象組織(World Meteorological Organization)日前宣布，7月可能成為地球有紀錄以來最溫暖的月份。

佛羅里達礁島群(Florida Keys)水溫本周超過100度，北大西洋海域達到創紀錄水平，正在發展中的聖嬰現象(El Niño)正讓赤道太平洋變暖。「美國國家海洋暨大氣管理局」(National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA)7月份報告顯示，全球44%海洋正在經歷海洋熱浪 ，並是有紀錄以來最嚴重的一次。

不過，加州 海岸附近水域仍比正常情況涼爽。但科學家預測，溫度可能隨季節轉變上升。美國國家海洋暨大氣管理局氣候科學家曼圖(Nate Mantua)表示，一個有趣的現況是在加州海岸附近，海洋溫度並不全都那樣溫暖，是因為該處的風實際上比正常情況更強勁，海平面風吹穩定、導致沿岸上升流(upwelling)。

上升流是海洋洋流的一種，為由下往上升的水流。形成的主要原因包括風力驅使表層海水輻散，造成底部的海水上升補充。上升流將涼爽、富有養分的水流帶到海表面，對食物鏈上游的魚類與其他海洋物種，至關重要。

造成上升流環流的加州洋流在夏末減慢，造成加州附近海域變暖，導致舊金山氣候炎熱。但正在發展中的聖嬰現象、預測會增加海岸更多溫暖，來自東北太平洋的更溫暖海水，將流向加州。

NOAA研究科學家艾瑪雅(Dillon Amaya)指出，在聖嬰現象期間，在海岸產生上升流的風力，通常會減弱，這將導致上升流減少、從海洋下層湧出的冷水減少，海平面海水整體變暖。

聖地牙哥加大研究海洋學家米勒(Art Miller)表示，變化將會發生。幾乎可確定的是，從秋季到冬季，沿海海洋將會變暖，因為聖嬰現象影響加州沿海。這些交互作用也可能影響灣區 日常氣候。曼圖認為，灣區9月或10月可能會經歷相當溫暖、潮溼與怪異的海洋氣候，有大量溫水生物出現在海岸附近。

隨著人為導致氣候變化持續，海洋熱浪預計將變得更頻繁，因為海洋會吸收全球暖化90%多餘熱氣。到明年，海岸海水可能溫暖到足以達到海洋熱浪標準。艾瑪雅團隊開發的電腦模型預估，加州海岸出現海洋熱浪機會高達50%。