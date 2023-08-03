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加州戒毒獎勵被嫌少 「像槍傷貼創可貼」

編譯胡立宗／綜合報導
部分志工團體在洛杉磯遊民巷免費發放冰毒吸食管。（取自FOX News）
部分志工團體在洛杉磯遊民巷免費發放冰毒吸食管。（取自FOX News）

加州將在24個縣市展開獎勵戒毒的先導計畫，舊金山、洛杉磯、沙加緬度等都會區都在其內。參與戒毒計畫的人必須持續24周回診，每次依約回診就能戒毒進度獲得一定數額的現金卡。如有需要，成癮者還必須參加24周的恢復計畫。一旦回診時被驗出使用毒品，他們就不能領取現金卡（gift card）。

加州的無家可歸者是藥物成癮的最大群體，據估計2022年已達17萬1000人，雖然州府提供各縣共10億元的安置經費並試圖勸說他們戒毒，但是效果依然不佳。不過，此次的先導計畫是全美首個由醫療補助計畫（Medicaid）支付費用，或許能對整體情況產生改變。

不過，洛縣部分人士則懷疑此一計畫是否真能幫助到遊民。威尼斯海灘（Venice Beach）的居民Soledad Ursua就告訴Fox News，她認為小額獎勵敵不過毒品的誘惑，「就像槍傷只貼了塊創可貼」。

加州先前已經採取毒品減害模式，意即提供乾淨的針具、吸食器，換取他們手上的早已用爛的器物，以期降低傳染病的感染風險。Soledad Ursua卻認為，這種做法等同於告訴成癮者，「你們可以吸食冰毒、海洛因、芬太尼等等，也不必擔心被捉」，一個「鼓勵」吸毒的州，街頭越來越多遊民也不奇怪。

加州 毒品 現金卡

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