加州生活成本高 能源成本卻出奇便宜

相對於在美國名列前茅的高生活成本，加州的能源成本僅排全美第46名。（Getty Images）

眾所周知，加州生活成本之高在美國數一數二。但能源成本之低卻出人意料，是美國最便宜的州之一。

個人理財網站WalletHub所做的一項調查顯示，加州居民2023年支付的能源成本，在美國50個州和哥倫比亞特區中排名第46，平均每月總支出為408元，包含電力、天然氣 、汽車燃料和家庭供暖用油。

那麼，誰是美國能源成本最高的州？答案是懷俄明州 。

WalletHub指出，使用家庭供暖用油是造成能源高成本的主要原因。懷俄明州、北達科他州和阿拉斯加州 由於冬季寒冷，使用大量燃料油取暖，因此成為美國能源成本最高的三個州。加州因為氣候溫和，很少使用供暖用油。

WalletHub研究員收集了來自人口普查局、能源訊息管理局（Energy Information Administration）、聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）、美國汽車協會（AAA）、全國公路交通安全局（National Highway Traffic Safety Administration）和美國環保署（Environmental Protection Agency）的數據，然後根據各州民眾每月平均的能源使用量，乘以當地能源零售價，得出每月總能源成本。

數據顯示，加州居民平均每個月支付的電費為130元，天然氣費73元，汽車燃料費181元，供暖用油費24元，總和為408元。而能源成本最高的懷俄明州，居民平均每個月支付的電費為117元，天然氣費78元，汽車燃料費287元，供暖用油費362元，總和為845元。

能源成本最低的是哥倫比亞特區，平均每月只有274元。