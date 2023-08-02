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房東漲租金限制 明年再交選民公投

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州租金控制（Rent Control）議題將於2024年交由選民投票。（KTLA 5）
加州租金控制（Rent Control）議題將於2024年交由選民投票。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州州務卿本周宣布，全州範圍內租金管制措施支持者已收集足夠簽名（超過60萬），意味著租金控制（Rent Control）議題將於2024年交由選民投票，加州選民將再次有機會決定房東是否會再面臨租金漲幅新限制。

2018年和2020年，選民以壓倒性多數票，否決類似提案。上述措施旨在廢除近30年歷史的「科斯塔—霍金斯租屋法案」（Costa-Hawkins Rental Housing Act），禁止在加州各地擴大地方租金控制，並使租金控制只適用於95年後建造的房屋。

日前線上記者會上，替簽名活動提供資金的韋恩斯坦（Michael Weinstein）對第三次選民投票充滿信心。「無家可歸比例上升，人們要住在哪裡？這是問題所在。」

加州議會2019年通過AB 1482法案，將租金漲幅限制在通膨率加上5%，疫情爆發後，包括洛杉磯在內的一些城市也頒布自己租金穩定法案和暫緩驅逐令。然「租屋者正義法案」（Justice for Renters Act）支持者認為這些限制還不夠，「這是加州遊民和負擔能力危機根本原因」韋恩斯坦說。

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