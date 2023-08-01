加州遊民經費每人逾萬 德州只要806元

德州對街頭遊民採取懲罰辦法，比加州嚴格許多。圖為在洛杉磯市街頭紮營的遊民帳篷，與洛杉磯市的天際線形成強烈反差。（美聯社）

德州 休士頓地區的遊民 人數過去10年間約減少一半，情況恰與加州 大城市相反。過去10年，有些加州大城遊民人數以兩位數百分比的速度成長，有些城市的遊民人數甚至以三位數百分比的速度成長。

事實上，德州處理遊民問題的佳績並不只限於休士頓。根據分析，從2012年至2022年10年期間，德州遊民人數減少了28%。加州情形恰好相反，同一時期內，加州遊民總數飆高43%。德州每10萬居民中有81名遊民，加州遊民比率為德州的五倍。

此外，加州用於處理遊民問題的經費遠高於德州。德州去年用於處理遊民的經費為1970萬元，加州為18億5000萬元，換言之，德州為每名遊民所花的經費為806元，加州則高達1萬786元。

德州遊民問題較容易處理的主要因素之一是房價與房租便宜。根據房地產網站Zillow，今年6月初德州一棟單臥房房屋的中間月租為1233元；同一時期，加州單臥房房屋的中間月租高達2200元。

此外，德州房屋營建費也比加州便宜，政府限制營建的法律也較為鬆弛，德州大城休士頓甚至沒有地目規劃。再者，休士頓市長大力提倡營建開發，德州興建房屋也遠比加州容易。

加州聖他克拉拉縣非營利組織「目的地：住家」(Destination: Home) 執行長羅文 (Jennifer Loving) 今年3月訪問休士頓後表示，即使加州方法正確，加州處理遊民問題無法像德州那麼成功，因為兩地客觀因素大為不同。

德州遊民人數減少原因，除了房租便宜外，還有其他因素存在。德州州府將新冠疫情救濟金包含於改善遊民生活基金內，為遊民廣建長期性住屋，而非過渡性的短期住所。許多德州遊民被安置於私人公寓內，德州州府代為提供租金。

加州州府則將其救助遊民資源分散於短期與長期性兩種不同計畫方案。加州將其新冠疫情救濟金用於租賃旅館房間，讓遊民短暫居留。根據統計，加州去年為高達5萬遊民提供短期住所。州長紐森隨後動用新冠救濟金與普通基金 (general fund) ，將1萬3000個旅館房間改成遊民長期居留公寓，展開長期協助遊民計畫。

此外，德州執行嚴格遊民管理制度，對街頭遊民採取懲罰辦法，比起加州嚴格許多。德州州府於2021年通過法令，禁止遊民紮營居住，同時允許德州對戶外紮營居住的遊民採取罰款政策。加州州府一些共和黨議員試圖提出同樣法令，然無法順利成行。