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加州最高 士德頓暴力犯罪每10萬居民1397起

編譯陳盈霖／綜合外電報導
士德頓是加州最危險城市（取自ABC 10）
士德頓是加州最危險城市（取自ABC 10）

NewsBreak報導，由於槍擊案件和暴力犯罪加州洛杉磯、聖地牙哥等大城市，可能是許多人眼中危險的居住地。但事實上，位於加州北部小鎮士德頓（Stockton）才是加州「最危險城市」，根據Neighborhood Scout，全國97%城市比該市安全。

許多變量會導致社區暴力犯罪增加，包括居民數量和城市生活水平；其他如人口構成（特別是年輕人分布）、就業機會、貧困程度和其他經濟等因素，對城市犯罪率也有重大影響。

士德頓人口有31萬3604人，暴力犯罪率為每10萬居民有1397起。該市每年約發生34起凶殺案、181起強姦案、1158起搶劫案與3007起暴力襲擊案。

該市比較安全的地區是Morada、Waterloo、Brookside、Northbrook / Villa Antinori Estates、Erickson Cir / Broderick Way、Chantelane / Windmill Park、Shadow Lake Park / Gayla Manor等。

追溯士德頓歷史，該地區是由德國移民偉柏（Charles M. Weber）發現。他於1848年首次在該地開採金礦，1849年創立士德頓。縣法院於1850年7月23日正式成立士德頓。

淘金熱後，造船業在該市占據主導地位，直至二次大戰後，農業取而代之成為該市主要產業。如今，由於士德頓位於舊金山灣90哩，仍是北加州許多農業和工業產品的重要交通樞紐。

除士德頓外，加州其他犯罪率高的城市還包括聖伯納汀諾（San Bernandino）。該市人口21萬6715人，紀錄在案的暴力犯罪有2858起，每10萬人有1318起暴力犯罪。每年發生約46起凶殺案、140起強姦案、906起入室竊盜和1766起暴力襲擊案。

康普頓（Campton）有9萬6638居民，每10萬居民中有1142起暴力犯罪，每年發生約18起兇殺案、40起強姦案、427起竊盜案和619起暴力襲擊案。

其他城市如屋崙（Oakland）、蘭卡斯特（Lancaster）、列治文（Richmond）等城市，也都列危險城市名單中。

暴力犯罪 加州 就業

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