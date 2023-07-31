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「可能有蟲」 Trader Joe's召回1.1萬罐花椰菜巧達湯

編譯組／綜合報導
Trader Joe's超市將在多個州召回近1萬1000罐花椰菜巧達湯（Unexpected Broccoli Cheddar Soup），原因是該食品中含有蟲子。（美聯社）
Trader Joe's超市將在多個州召回近1萬1000罐花椰菜巧達湯（Unexpected Broccoli Cheddar Soup），原因是該食品中含有蟲子。（美聯社）

據美國食品和藥物管理局（United States Food and Drug Administration，FDA）稱，Trader Joe's超市將在多個州召回近1萬1000罐花椰菜巧達湯（Unexpected Broccoli Cheddar Soup），原因是該食品中含有蟲子。

FDA發現該公司的花椰菜巧達湯的「冷凍花椰菜花朵中有蟲子 」後，其生產商，賓州的Winter Gardens Quality Foods of New Oxford食品公司主動召回了這些塑料容器裝的每罐20盎司的湯。

此次召回共涉及德州（Texas）、佛州（Florida）、伊利諾州（Illinois）、華盛頓州（Washington）、康州（Connecticut）、賓州（Pennsylvania）和加州的1萬零889罐該湯，其中包括有舊金山六家Trader Joe's店中發現的產品。

「觀察家報」（The Examiner）聯繫了Trader Joe's公司，希望其就召回事件發表評論，但截至發稿前尚未收到回應。不過，該公司在一份事先準備好的聲明中表示，「迄今為止尚未收到任何已知的不良健康影響報告，所有可能受影響的產品均已下架並被銷毀」。

上周Trader Joe's超市召回了兩款餅乾，原因是其中可能含有石塊。該公司呼籲任何可能購買或擁有受汙染產品的人聯繫Trader Joe's客戶關係部，電話626-599-3817。

Trader Joe's 賓州 FDA

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