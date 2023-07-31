「可能有蟲」 Trader Joe's召回1.1萬罐花椰菜巧達湯

Trader Joe's超市將在多個州召回近1萬1000罐花椰菜巧達湯（Unexpected Broccoli Cheddar Soup），原因是該食品中含有蟲子。（美聯社）

據美國食品和藥物管理局（United States Food and Drug Administration，FDA ）稱，Trader Joe's 超市將在多個州召回近1萬1000罐花椰菜巧達湯（Unexpected Broccoli Cheddar Soup），原因是該食品中含有蟲子。

FDA發現該公司的花椰菜巧達湯的「冷凍花椰菜花朵中有蟲子 」後，其生產商，賓州 的Winter Gardens Quality Foods of New Oxford食品公司主動召回了這些塑料容器裝的每罐20盎司的湯。

此次召回共涉及德州（Texas）、佛州（Florida）、伊利諾州（Illinois）、華盛頓州（Washington）、康州（Connecticut）、賓州（Pennsylvania）和加州的1萬零889罐該湯，其中包括有舊金山六家Trader Joe's店中發現的產品。

「觀察家報」（The Examiner）聯繫了Trader Joe's公司，希望其就召回事件發表評論，但截至發稿前尚未收到回應。不過，該公司在一份事先準備好的聲明中表示，「迄今為止尚未收到任何已知的不良健康影響報告，所有可能受影響的產品均已下架並被銷毀」。

上周Trader Joe's超市召回了兩款餅乾，原因是其中可能含有石塊。該公司呼籲任何可能購買或擁有受汙染產品的人聯繫Trader Joe's客戶關係部，電話626-599-3817。