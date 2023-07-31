財不露白 試手氣勿忘保護自己

很多發財團賭客就是為了消磨時間。（本報記者／攝影）

部分消費者以為，賭場屬於休閒娛樂場所，玩得太盡興，往往忽視了安全防護意識。華人 安保專家表示，賭場屬於高危場所，若身上攜帶數量較多現金，一定要保護好自已，避免歹徒跟蹤，也不要相信任何人，首先要做好安全防範措施。

老人家容易遭搶

近年來，在內陸帝國賭場就發生過多起搶劫案，受害者以年長者居多。有的是歹徒尾隨賭客到家，有的在賭場下手，還有的會施展美人計行騙。甚至有年長客人剛剛到達賭場時，就被女性歹徒跟蹤至洗手間內搶劫，導致年長女賭客重傷死亡。

內陸河濱市一名七旬女性長者，兩年前在當地一個賭場贏錢，被歹徒跟蹤到家搶劫。案發當天她在內陸賭場Morongo Casino贏了3000元，然後高興駕車返家，完全沒有注意到正被歹徒跟蹤。到家後當她打開車門時，歹徒突然衝出，她贏得錢全數被持槍劫匪搶走。

她對警方說，居住高尚社區12年，安全狀況良好，她甚至不鎖房門，但這次遭搶徹底讓她對「安全」有了重新認識。她也希望賭場安保工作要做得到位，讓客人能夠在賭場安心贏錢，安心返家，不受到任何傷害。她提醒更多賭場消費者留意安全事宜，是否有歹徒跟蹤，避免受到傷害。

當心被歹徒跟蹤

某賭場也曾發生兩名非裔 女性歹徒，搶劫來自長堤 市年逾八旬女賭客錢包，內裝900元賭金，導致對方重傷不治。根據監控視頻顯示，受害人阿灑德拿著粉色錢包與先生走進賭場，阿灑德先到衛生間。這時歹徒隨後跟進，一名歹徒搶劫，一名歹徒守住衛生間的門，不讓其他人進入。被害人在遭搶劫過程中摔倒，傷及頭部，送醫不久宣告不治。案發後兩名女劫匪被警方抓獲。

還有一起主流媒體報導近年發生的賭客遭搶劫案，一名中年男子在內陸一家賭場贏錢後受到一名美女搭訕。男子很很得意，以為自己運氣好，不但贏錢還有美女。他帶著女子一起回到自己住的酒店同宿。夜晚男子熟睡時，突然有歹徒闖入，而那名女子卻和歹徒站在一起，逼迫男子交錢。該男子才恍然大悟，自己中了美人計，歹徒裡應外合實施搶劫。

華人安保專家TK XU強調，諸如賭場、銀行等都是高危場所，若攜帶多量現鈔一定要做好防護，比如返家途中要注意觀察，是否有可疑車跟蹤。到家附近時，最好繞幾圈，確認是否可疑人、車跟隨或在附近。進入車庫後，為保障安全，確認無人跟進，關閉車庫門，再關掉發動機，打開車門出來。同時提醒，身上若攜帶較多現金，不要相信任何人，首先要將錢放到安全可靠地方，再做其它事情。