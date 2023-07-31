不靠遊客 內陸賭場本地客逾8成

大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

內華達州賭城拉斯維加斯（Las Vegas）全世界聞名，賭場和老虎機遍布大街小巷，吸引世界各地遊客。

不過，在南加 州也有數十家賭場，遍及洛杉磯 縣和內陸帝國印地安保留地等多個縣區，其中就有號稱美西最大規模的大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）。洛杉磯龍鳳大賭場（Bicycle Hotel & Casino）華裔業者朱裕民（Leo Chu）表示，從客人來源看，現在南加賭場主要客源不是遊客，本地客人佔八成以上。

疫情期間 生意未受影響

朱裕民表示，疫情大流行後，他經營的龍鳳大賭場生意並未受到太大影響。對於南加賭場來說，客流量主要來自本地客人，而非遊客。他認為，本地客人比例占約85%。還有就是疫情期間，當地民眾受到政府紓困補貼，手裡有了錢，有的不用上班，就拿著錢到賭場試試手氣消磨時間。很多人既有錢又有閒，先前或許在賭場停留時間短，現在可以將停留時間拉長，反讓賭場生意維持很好。

他表示，洛杉磯賭場與內陸帝國印第安保留地賭場不同，由於數量限制，可以說洛杉磯賭場不會再增多，所以也沒有競爭。而內陸部分大型賭場不斷擴大，在保留區內增建各種項目，有的還對外投資。雖然內陸賭場在洛杉磯地區做廣告，增加客源，但對於洛杉磯賭場並沒有構成威脅。從南加地區各賭場發展看，目前看不到萎縮趨勢，前景很好。

發牌員薪高 吸引華人 加入

華資LA發牌學校資深業者雪芮也表示，目前該校提供給洛杉磯多家賭場發牌員工作都比較穩定。但她也認為，賭場生意有旺季和淡季，也會影響發牌學校的學員數量波動。

不過，由於賭場發牌員收入比較高，在大型賭場每月收入可以到7000元至8000元甚至更高，小賭場的月收入也在4000元以上，吸引了一些華人新移民加入，甚至有年逾六旬華人要學習發牌。她認為，華人之所以喜歡到賭場從事發牌員，一方面是收入比較高，另一方面對嚴苛工作環境能夠忍耐。由於內陸印地安賭場對發牌員英語水平要求比較高，對於華人新移民來說，到內陸賭場從事發牌員是個挑戰。

業者盼中國客源回流

資深發牌員魏先生（Alan Wei ）說，目前他在拉斯維加斯一家賭場做管理工作（floor man）。他表示，和賭城相比，南加賭場客源比較單純一些，主要是當地客源。而拉斯維加斯賭城面向國際，生意當然更好。他也說，近些年，賭場對於來自中國遊客客源的期待逐漸減弱，從賭場裝飾就能看出，華人文化元素也不如之前那樣豐富多彩。

業者認為，這與中美關係有很大關係，希望中美交流恢復正常，華人文化元素在賭場再次復甦。但他也認為，一些規模較大賭場，為了維持華人客源市場，或者說是亞裔客源，應該會不斷推出華人或亞裔文化特色的各項服務及娛樂項目。