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加州房貸月付4332元 創新高

加州房貸月付4332元 創新高

編譯廖宜怡／綜合29日電
加州購屋者每月房貸還款額創下歷史新高。（Getty Images）
加州購屋者每月房貸還款額創下歷史新高。（Getty Images）

加州購屋者每月房貸還款額最近創下平均4332元的歷史新高，主因房貸利率飆升及房價高昂；這也造成當地房屋交易活動幾近凍結，交易量接近觸底。

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）公布的33年回顧報告和今年6月的獨棟屋銷售報告，加州6月的房屋交易速度是自1990年代以來排名第20慢，或者可以說是位列最慢的5%之中。

報告指出，加州目前的房屋交易在過去12個月內不但下降了20%，也比過去33年來的每年平均交易量少了34%。回顧歷史，加州房市比現在更低迷的時期，只有1990年代初期幾個月、2007年到2008年金融危機和新冠疫情早期。

簡單而言，造成這個現象的主要原因是：加州的房價貴得離譜。

數據顯示，儘管銷售疲軟，加州6月的中位數房價為83萬8260元，在房地產經紀人協會的紀錄中排名第六高。事實上，加州房價在過去六個月內上漲了8%，但在過去12個月內下跌了2%，這是因為房市在2022年底時曾一度崩盤。

加州購屋者每月房貸還款額之所以創下新高，進而影響買氣，癥結在於房貸利率飆升。根據房地美（Freddie Mac）的數據，6月的30年貸款平均利率為6.71%，加州房屋買家若付20%的頭期款，平均每月須還款4332元，是自1990年來最高。

房地產經紀人協會表示，加州6月待售屋存量僅能維持2.2個月。數據顯示，加州待售屋存量過去一年減少了8%，在整個疫情期間減少了39%，也比過去33年平均5.7個月少了62%。

加州 房價 房地產

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