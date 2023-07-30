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中國富商張力訴訟過關 房產爛攤留舊金山

編譯組／綜合報導
中國億萬富翁張力(Li Zhang)在繳交罰款後，已搭機返回中國；但其工程開發公司Z&L Properties在灣區留下許多空置的零售空間。圖為舊金山市景。（美聯社）
中國億萬富翁張力(Li Zhang)在繳交罰款後，已搭機返回中國；但其工程開發公司Z&L Properties在灣區留下許多空置的零售空間。圖為舊金山市景。（美聯社）

經過六個月的談判，中國億萬富翁張力(Li Zhang)本月稍早終於同意、從位於他倫敦的家被引渡到舊金山。他被指控賄賂前舊金山公共工程主管努魯(Mohamad Nuru)、以換取優惠待遇。在繳交罰款之後，已搭機返回中國。

根據舊金山紀事報等外電報導，張力因為在這起規模龐大的工程賄賂案件扮演角色而被追究責任。訴訟案件相關內容包括：工程許可辦理人員、開發商與公職人員等腐敗問題，藉由出國旅行、高級酒品與其他禮物，以換取利益。

然而，張力在法庭的時間相當短暫。他被指控犯有一項共謀電匯服務詐欺罪，並承認以食物、酒類與其他好處賄賂努魯，換取工程項目快速進展。然而，在繳交一筆100萬元與另一筆5萬元罰款之後，檢察官同意在此訴訟案發生三年之後，將案件撤銷。張力自倫敦抵達舊金山的當天晚間9時，搭乘飛機返回中國。他的律師柏林甘(Roger Burlingame)稱此為非常好的結果。

但是，張力的工程開發公司「Z&L Properties」在整個灣區留下一連串失敗的房地產交易、訴訟、殘破房屋與空置零售空間。根據房產鄰居們說法，就在舊金山整個城市面臨住房短缺、辦公大樓使用率低、零售空間空置、露天毒品市場等問題之際，Z&L物業開發的停滯或關閉，對舊金山復甦毫無助益。

就在舊金山整個城市面臨住房短缺、辦公大樓使用率低、零售空間空置、露天毒品市場等問...
就在舊金山整個城市面臨住房短缺、辦公大樓使用率低、零售空間空置、露天毒品市場等問題之際，市區居民認為，Z&L物業開發的停滯或關閉，對城市復甦毫無助益。圖為舊金山市景。(Getty Images)

完工近三年之後，Z&L建造的兩棟位在舊金山的公寓大樓、地址在1554 Market St. in Hayes Valley，擁有109個住房單位，以及位在111 Seventh St. in SoMa的39個住房單位公寓樓「Oak」，皆在空置當中。根據看過這些物業但決定不投資的房地產消息人士透露，Z&L最初嘗試出售公寓單位，現嘗試以整棟公寓大樓售出，但尚未找到買家。

Z&L的第三個開發項目，位在555 Fulton St.的139個住房單位公寓，大部分已售出並入住。但由於開發商未經市府許可而重新設計外觀，建築花費五年多時間才完成。一樓零售店原定為Trader Joe's 商店，但目前仍空置，這讓長期以來認為該地區會開設商店的居民感到沮喪。屋主協會也提出訴訟，指出建築玻璃設備系統出現故障等問題。但Z&L Properties否認訴訟指控，並提出交叉訴訟，稱任何施工問題都是由設計缺陷所引起。

前城市計畫委員李察斯(Dennis Richards)認為，人脈廣闊的開發商獲得市府官員優惠待遇，工程開發過程不透明，屋主卻是腐敗制度的受害者。

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