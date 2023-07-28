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加州新冠再襲 三大指標同升

編譯廖宜怡／綜合報導
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

這個夏天，人們湧入電影院觀看電影「芭比」（Barbie）、擠進體育館聽泰勒絲（Taylor Swift）演唱會、恢復一年一度的歐洲旅遊，彷彿日子回到了新冠疫情發生前。然而，這些都是讓具高度傳染性的新冠變種病毒重新出現和感染人們的理想條件。

衛生官員表示，他們對新冠疫情指標出現微妙但持續的增長，並不感到意外。加州衛生廳（Department of Public Health）和美國疾病防制中心（CDC）公布的最新數據顯示，加州部分地區的急診室就診率、新冠檢測陽性率和廢水中新冠病毒的含量都增加。

加州衛生廳表示，加州本周檢測陽性率已上升至7.6%，一個月前只有4.1%。由於現在少有人接受實驗室檢測，絕大部分民眾都依賴家用快篩盒，而且檢測結果也很少通報給當局，代表實際確診人數要比想像中多。

最近首次感染新冠的舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）說：「就像民眾停止戴口罩一樣，一旦家中的檢測盒用完，你覺得人們還會再去藥房買新的檢測盒嗎？」

截至7月27日，加州過去14天內，平均每天有858人因感染新冠住院，比月初多出7.4%，過去7天內，平均每天有9人因感染新冠死亡，而7月1日的死亡人數只有5人。

之前主要傳播的新冠變種病毒XBB.1.15和XBB.1.16，過去兩周造成的病例有所減少，較新的Omicron變異株EG.5、XBB.1.16.6和XBB.2.3，目前單獨造成的病例數都未超過新增病例總數的15%。

新冠疫情指標上升的現象不只出現在美國，日本的新冠住院人數和急診室就診率已連續九周上升，代表日本可能正在進入第九波疫情。

世界衛生組織（WHO）指出，新變種病毒EG.5是XBB.1.9.2的變異株，由於有一個額外的突變體，可能會加速它在全球的傳播。不過，目前還沒有證據可以證明，它會造成病例和死亡人數的增加，或是提高病患出現重症的機率。

自疫情爆發以來，美國迄今已有近114萬人因感染新冠喪生。疫苗接種和自然感染獲得的免疫力降低了社區傳播率，而包括抗病毒藥物Paxlovid等治療方法，也顯著降低了人們因感染新冠出現重症或死亡的可能性。

由於現在很少有人接受實驗室檢測，絕大部分民眾都依賴家用快篩盒，也很少通報結果給公...
由於現在很少有人接受實驗室檢測，絕大部分民眾都依賴家用快篩盒，也很少通報結果給公衛當局，代表實際確診人數比統計數多。 (美聯社)
由於現在很少有人接受實驗室檢測，絕大部分民眾都依賴家用快篩盒，也很少通報結果給公...
由於現在很少有人接受實驗室檢測，絕大部分民眾都依賴家用快篩盒，也很少通報結果給公衛當局，代表實際確診人數比統計數多。 (Getty Images)

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