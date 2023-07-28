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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

好萊塢罷工 州長再調停

編譯胡立宗／綜合報導
莎拉·西爾弗曼（Sarah Silverman）26日出現在好萊塢罷工行列。這次罷工包括演員與編劇，要求得到更好的薪資和工作條件。(美聯社)
莎拉·西爾弗曼（Sarah Silverman）26日出現在好萊塢罷工行列。這次罷工包括演員與編劇，要求得到更好的薪資和工作條件。(美聯社)

好萊塢編劇十年前的罷工，直間接導致加州經濟損失20億元。今年的罷工不僅僅是編劇，連演員也加入，對於下年度料將出現大幅赤字的加州歲收自然衝擊更大。因此，與好萊塢關係密切的州長紐森第二次試圖調停，希望在科技業成長放緩之際，能保住加州另一個經濟發動機。

紐森在編劇5月發起罷工後便調停，當時他對編劇擔心串流服務與人工智慧（AI）帶來的威脅深表同感。州長辦公室26日宣布，紐森已經二度連繫罷工各方，希望擔任調人化解罷工危機。不過，影劇業者、編劇與演員都未正式表態，紐森這邊也將繼續努力。

紐森的資深公關顧問約克（Anthony York）指出，雙方的歧見仍深，但紐森非常擔心繼續罷工，對地區與加州的經濟衝擊，因為不只是編劇與演員，還有許多幕後人員與供餐業者也同受其害。不過，約克沒有說明紐森接觸了誰，公會與影業也拒絕評論。

KTLA分析，好萊塢與民主黨人的關係密切，也是競選經費的重要來源，包括紐森在內，他遭逢罷免危機時，便有許多好萊塢大咖捐款支助。當紐森州長任期接近尾聲時，他自然希望留下好名聲，以利卸任後的進一步發展，因此如能調停罷工，對紐森來說是一大加分。

編劇與演員公會發起罷工的主要訴求是，當愈來愈多人轉向串流服務時，傳統的電影與電視業是否還能生存；也擔心AI技術愈來愈進步，對於戲劇製作可能發生根本面的衝擊。KTLA指出，紐森與好萊塢大老闆之間的關係不錯，或許是他調解的一大本錢。同時，紐森今年稍早也簽署生效新稅制，影視業的抵免額將可折抵現金，也就是當抵免高於稅額時，影視業將可領回差額。

紐森 罷工 好萊塢

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