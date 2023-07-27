特斯拉超車豐田 上季銷售奪冠

Tesla 2023年第2季的交車數量首度超越Toyota，成為加州第一。（取自KTLA）

特斯拉Tesla 在2023年第2季的交車數量首度來到加州 的第一名，超過長年雄踞加州車市的豐田Toyota 。同時，加州電動車、油電混和車的比率也在持續攀高。

Toyota仍是加州汽車市占率最高的汽車商。加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）的統計顯示，2022年上半年Toyota的市占率仍有14.7%，第二的Tesla為13.6%。

只是到了2023年第2季，Toyota的領牌數只有6萬7482輛，低於Tesla的6萬9212輛。Tesla的交車數年增62.3%，Toyota卻下滑8.3%，是兩大車廠此消彼漲的最大原因。

Tesla最受加州人喜愛的車款仍是Model Y，跨界車crossover的Model 3也是全美銷售量最高的車款。但是在主流市場最受歡迎的八款車中，Toyota仍占了四款，包括Camry轎車、Tacoma皮卡、RAV4的小型SUV、Highlander三排座位的SUV。

加州電動車領牌數2023年上半年年增了125%，市占率也達到新車數量的21.1%，高於2022年的16.4%市占率。加州插電式混合動力車的市占率一直領先美國其他地方，2022年的第1季就已占全美比例的40%以上。