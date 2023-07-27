加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單

「加州全保」宣布明年調漲保費9.6%，是自2018年以來最大的漲幅。（美聯社）

約有170萬名加州 居民投保的醫療保險 「加州全保」（Covered California）25日宣布，明年起將調漲保費 9.6%。這是「加州全保」保費自2018年以來最大的漲幅，但官員表示，大部分消費者應該感覺不到，因為上漲的費用將由納稅人買單。

聯邦「可負擔健保法」（Affordable Care Act）允許雇主沒有為他們提供醫療保險的民眾，從健保市場購買保險。美國大部分州的健保市場都是由聯邦負責營運，「加州全保」則是由加州政府自行營運。

從2020年到2022年，由於許多民眾因為疫情延後進行常規健檢，「加州全保」的保費一直保持穩定，平均每年僅調漲約1%。但今年，隨著人們開始恢復使用醫療服務，2023年的保費調漲了5.6%。

加州官員將明年保費的調漲歸咎於多個因素，包括通貨膨脹、藥物成本增加和勞動力短缺。「加州全保」執行董事奧特曼（Jessica Altman）稱，今年是「醫療健保成本充滿挑戰的一年」。

「加州全保」調漲保費的宣布，並未引起消費者權益人士的憂慮。他們表示，由於政府提供多項援助計畫，許多投保人最終並不會支付更多費用。美國國會去年通過了一項法律，規定「銀計畫」（Silver plan）投保人支付的保費不能超過其收入的8.5%，差額將由聯邦政府吸收。這項法律將從2025年底開始生效。

加州官員表示，這意味著，超過三分之一透過「加州全保」購買保險的人，只要繼續留在同一家保險公司，且不搬到加州其他地區居住的話，每個月的保費就不會發生變化。官員指出，約20%「加州全保」的投保人完全無需支付任何保費。

此外，加州今年編列了一筆新預算，目的在消除「加州全保」「銀計畫」約65萬投保人的醫院自負額（deductible），這筆預算來自州政府對拒絕購買健康保險的人所徵收的稅金。

消費者權益組織Health Access California 稱，這項預算意味著，年收入不超過3萬4000元的個人，或年收入不超過7萬元的四口之家，未來最多可節省5400元。

Health Access California執行董事萊特（Anthony Wright）說：「消費者應該對上漲的醫療費用保持警覺。但值得安慰的是，『加州全保』提供了直接且實際的救助，可免消費者受到保費上漲的影響。」