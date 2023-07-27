我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單

編譯廖宜怡／綜合26日電
「加州全保」宣布明年調漲保費9.6%，是自2018年以來最大的漲幅。（美聯社）
「加州全保」宣布明年調漲保費9.6%，是自2018年以來最大的漲幅。（美聯社）

約有170萬名加州居民投保的醫療保險「加州全保」（Covered California）25日宣布，明年起將調漲保費9.6%。這是「加州全保」保費自2018年以來最大的漲幅，但官員表示，大部分消費者應該感覺不到，因為上漲的費用將由納稅人買單。

聯邦「可負擔健保法」（Affordable Care Act）允許雇主沒有為他們提供醫療保險的民眾，從健保市場購買保險。美國大部分州的健保市場都是由聯邦負責營運，「加州全保」則是由加州政府自行營運。

從2020年到2022年，由於許多民眾因為疫情延後進行常規健檢，「加州全保」的保費一直保持穩定，平均每年僅調漲約1%。但今年，隨著人們開始恢復使用醫療服務，2023年的保費調漲了5.6%。

加州官員將明年保費的調漲歸咎於多個因素，包括通貨膨脹、藥物成本增加和勞動力短缺。「加州全保」執行董事奧特曼（Jessica Altman）稱，今年是「醫療健保成本充滿挑戰的一年」。

「加州全保」調漲保費的宣布，並未引起消費者權益人士的憂慮。他們表示，由於政府提供多項援助計畫，許多投保人最終並不會支付更多費用。美國國會去年通過了一項法律，規定「銀計畫」（Silver plan）投保人支付的保費不能超過其收入的8.5%，差額將由聯邦政府吸收。這項法律將從2025年底開始生效。

加州官員表示，這意味著，超過三分之一透過「加州全保」購買保險的人，只要繼續留在同一家保險公司，且不搬到加州其他地區居住的話，每個月的保費就不會發生變化。官員指出，約20%「加州全保」的投保人完全無需支付任何保費。

此外，加州今年編列了一筆新預算，目的在消除「加州全保」「銀計畫」約65萬投保人的醫院自負額（deductible），這筆預算來自州政府對拒絕購買健康保險的人所徵收的稅金。

消費者權益組織Health Access California 稱，這項預算意味著，年收入不超過3萬4000元的個人，或年收入不超過7萬元的四口之家，未來最多可節省5400元。

Health Access California執行董事萊特（Anthony Wright）說：「消費者應該對上漲的醫療費用保持警覺。但值得安慰的是，『加州全保』提供了直接且實際的救助，可免消費者受到保費上漲的影響。」

加州 保費 醫療保險

上一則

富人掀出走潮 加州過去12個月納稅總額少3億餘

下一則

2023亞裔願景論壇 解析後疫情時代仇亞現況

延伸閱讀

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬
加州警察截停民眾 明年起須告知理由

加州警察截停民眾 明年起須告知理由
加州撥1600萬 助調查失蹤原住民

加州撥1600萬 助調查失蹤原住民
加州州府撥款1600萬 調查失蹤原住民

加州州府撥款1600萬 調查失蹤原住民
LGBTQ+團體促修州憲 刪除婚姻限男女條文

LGBTQ+團體促修州憲 刪除婚姻限男女條文
OpenAI執行長奧特曼的核能事業 將借殼上市

OpenAI執行長奧特曼的核能事業 將借殼上市

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美